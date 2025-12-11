Такое сообщение переслал военный из бригады Сухопутных войск, передает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Военное командование направляет директивы с указаниями о запрете агитационных мероприятий и выдачу рекомендательных писем бригадам для привлечения бойцов, которые возвращаются с СЗЧ на службу.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, который вернулся после СЗЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше всего военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СЗЧ в выбранную часть уже не работает", – говорилось в сообщении, которое командир направил бойцам механизированной бригады.

В другой бригаде Сухопутных войск запретили давать отношение или рекомендательные письма тем, кто пошел в СЗЧ. Единственная альтернатива – набирать в подразделение через батальоны резерва.

У нас рекрутинг закрылся. Они приходят – и сразу в штурмовые войска,

– сказал hromadske еще один командир батальона, который уже столкнулся с новыми правилами работы с СЗЧ.

Он рассказал, как выписал отношение бойцу, что ушел в СЗЧ из своей бригады и хотел перевестись к нему в батальон. Но в ВСП его все равно направили в штурмовой полк. Когда он пошел в другой ТЦК (после обращения в ВСП именно ТЦК распределяет военных) там его направили снова в штурмовой полк, но в другой.

Таким образом обычные бригады/подразделения теряют возможность осуществлять пополнение личного состава бойцами, которые решили вернуться из СЗЧ,

– отметили в DeepState.

24 Канал пытается получить комментарий от Генштаба относительно этих директив.

