Український президент заявив, що Путіних "багато". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю PAP.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Як Зеленський відреагував на слова Путіна?

В інтерв'ю польським журналістам Зеленський згадав про пресконференцію Путіна – так звану "пряму лінію". Зокрема, український президент сказав, що Путіних "багато".

Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше,

– підкреслив гарант.

Нагадаємо, під час виступу російський диктатор переконував, що у виборах в Україні мають взяти участь всі українці, навіть із тимчасово окупованих регіонів. Опісля Зеленський зауважив, що навіть сам Путін назвав ці території "окупованими".

Тож тепер очільник Кремля хоче контролювати виборчі процеси не лише в Росії, а й в Україні. "Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", – зазначив Зеленський.

Що казав Путін на пресконференції?