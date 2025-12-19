Украинский президент заявил, что Путиных "много". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью PAP.

Как Зеленский отреагировал на слова Путина?

В интервью польским журналистам Зеленский вспомнил о пресс-конференции Путина – так называемую "прямую линию". В частности, украинский президент сказал, что Путиных "много".

Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое,

– подчеркнул гарант.

Напомним, во время выступления российский диктатор убеждал, что в выборах в Украине должны принять участие все украинцы, даже с временно оккупированных регионов. После Зеленский заметил, что даже сам Путин назвал эти территории "оккупированными".

То есть теперь глава Кремля хочет контролировать избирательные процессы не только в России, но и в Украине. "Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – отметил Зеленский.

Что говорил Путин на пресс-конференции?