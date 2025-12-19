Украинский президент заявил, что Путиных "много". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью PAP.
Как Зеленский отреагировал на слова Путина?
В интервью польским журналистам Зеленский вспомнил о пресс-конференции Путина – так называемую "прямую линию". В частности, украинский президент сказал, что Путиных "много".
Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое,
– подчеркнул гарант.
Напомним, во время выступления российский диктатор убеждал, что в выборах в Украине должны принять участие все украинцы, даже с временно оккупированных регионов. После Зеленский заметил, что даже сам Путин назвал эти территории "оккупированными".
То есть теперь глава Кремля хочет контролировать избирательные процессы не только в России, но и в Украине. "Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – отметил Зеленский.
Что говорил Путин на пресс-конференции?
Российский президент пообещал обдумать прекращение обстрелов в день возможного голосования.
Также диктатор признался, что влюблен и верит в любовь с первого взгляда.
- Кроме того, Путин посоветовал 13-летнему мальчику "любить маму", ведь мужчины с такими ценностями в жизни становятся героями России.