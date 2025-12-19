Диктатор говорил о любви с первого взгляда, личных успехах и отрицательных чертах характера. Детали передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

В чем признался Путин 19 декабря?

Российский президент подтвердил, что ездит в Москве за рулем инкогнито и без кортежа, однако очень редко. Во время таких экспериментов он пришел к выводу, что несмотря на большой поток власть сделала много для снижения нагрузки на дороги.

В то же время своих автомобильных номеров Путин не помнит: "Я, правда, даже не знаю, есть ли номера. Никогда на них не смотрел".

Поэтому не все будничные дела стоят внимания лидера: он признался, что никогда не записывал родным и близким видеосообщения в мессенджере.

На работе диктатор якобы проводит так много времени, что это выглядит "как нарушение трудового законодательства", однако выпускать мемуары в будущем не планирует – пусть люди сами оценивают его успехи.

Я довольно поздно заканчиваю работу, и сейчас – все позже и позже. Не буду говорить (часы – 24 Канал), это будет неприлично звучать,

– хвастался он.

Также глава Кремля верит в любовь с первого взгляда, а на вопрос о том, влюблен ли сейчас, ответил лаконично: "Да".

Среди прочего Путина спросили, что он считает главным для 13-летнего мальчика. В конце концов, ребенок получил совет "любить маму", ведь мужчины с такими ценностями в жизни становятся "героями России".

Не скрыл президент и того, что как и любой другой человек имеет негативные черты характера. Однако говорить об этом якобы бесполезно.

Вся моя жизнь практически на виду. И говорить, какие у меня положительные качества, а какие отрицательные, – это только давать повод для ненужных сплетен,

– заметил он.

Кроме того, диктатора попросить моргнуть для подтверждения существования инопланетян, но делать этого он не стал.

