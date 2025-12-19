Детали рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал. Он находится в США с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым.

Что известно о переговорах в США?

Интересно, что европейские партнеры присоединятся к консультациям 19 декабря по приглашению американской стороны.

В частности, Умеров поблагодарил США за координацию, которая "позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно".

Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной,

– отметил секретарь СНБО.

По результатам переговоров Владимиру Зеленскому проведут доклад. Украинская делегация действует в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.

Интересно! Уже 20 декабря в Майами должны состояться встречи с россиянами, в которых примут участие американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. По данным AP, Владимир Путин планирует отправить туда Кирилла Дмитриева.

Почему американцы давят на Украину?