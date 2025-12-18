Детали рассказал для Associated Press американский чиновник на условиях анонимности, передает 24 Канал. Встреча состоится на фоне рассмотрения в ЕС возможности предоставления крупного займа Украине.
Кого Путин отправит на переговоры в Майами?
Американцы встретятся с путинским переговорщиком после разговоров с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине в начале недели. Речь шла о гарантиях безопасности, территориальных уступках и других аспектах мирного плана США.
По данным источника, в Майами поедет Кирилл Дмитриев.
К слову, в четверг, 18 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к контактам с США. Россияне якобы хотят узнать результаты переговоров в Германии.
Напомним, усилия Вашингтона прекратить войну столкнулись с противоречивыми требованиями Москвы и Киева. Владимир Путин продолжает требовать территории 4 украинских областей, оккупированный Крым и отказ Владимира Зеленского от вступления в НАТО.
Со своей стороны украинский президент якобы согласился на компромисс. При надежных гарантиях безопасности от США Украина действительно могла бы оставить попытки стать частью Альянса.
Как Россия отказалась от перемирия?
Очередные переговоры украинской и американской сторон состоялись в Берлине 14 – 15 декабря. После канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России двухдневное прекращение огня во время Рождества, но получил отказ.
Несмотря на это Зеленский заявил, что частота встреч с представителями США является признаком прогресса.
Эксклюзивно для 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что официальные переговоры являются "занавесом" и давлением на Москву, а отказ россиян от перемирия – "лучшее, что могло произойти с Украиной".