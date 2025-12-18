Детали рассказал для Associated Press американский чиновник на условиях анонимности, передает 24 Канал. Встреча состоится на фоне рассмотрения в ЕС возможности предоставления крупного займа Украине.

Американцы встретятся с путинским переговорщиком после разговоров с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине в начале недели. Речь шла о гарантиях безопасности, территориальных уступках и других аспектах мирного плана США.

По данным источника, в Майами поедет Кирилл Дмитриев.

К слову, в четверг, 18 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к контактам с США. Россияне якобы хотят узнать результаты переговоров в Германии.

Напомним, усилия Вашингтона прекратить войну столкнулись с противоречивыми требованиями Москвы и Киева. Владимир Путин продолжает требовать территории 4 украинских областей, оккупированный Крым и отказ Владимира Зеленского от вступления в НАТО.

Со своей стороны украинский президент якобы согласился на компромисс. При надежных гарантиях безопасности от США Украина действительно могла бы оставить попытки стать частью Альянса.

Как Россия отказалась от перемирия?