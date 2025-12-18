Это еще раз доказало истинные намерения Владимира Путина и фактически помогло Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что наше государство продолжает делать все, чтобы давить на Москву.
Какую ошибку сделала Россия?
Политтехнолог отметил, что переговорный процесс – не единственное важное событие, за которым стоит следить. Одновременно с ним происходит уничтожение российской нефтяной инфраструктуры – заводов и танкеров. Интересно и то, что, по мнению Шейтельмана, эту комплексную программу уничтожения объектов на территории России согласовали и Дональд Трамп, и лидеры европейских стран.
То есть Путину предлагают мир, но он отказывается и есть альтернатива – такие удары. Поэтому как комплекс действий, переговоры и удары, это имеет смысл. Я думаю, что рано или поздно при президентстве Трампа можно дожать Путина и заставить его к прекращению огня,
– отметил он.
В то же время официальные переговоры – это "занавес" и давление на Москву. Россияне нервничают, когда видят, как Владимир Зеленский еженедельно ездит в Европу, где ему аплодируют, и общается с американской делегацией. Именно поэтому Россия имеет соблазн согласиться на перемирие.
Однако от перемирия на Рождество они отказались. Его предложил Мерц после переговоров в Берлине, сказав, что Кремль согласится, если имеет остаток человечности. Однако россияне отказались – это лучшее, что могло произойти с Украиной,
– подчеркнул он.
Заметьте! 16 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие, потому что, якобы, Украина воспользуется прекращением огня, чтобы подготовиться к продолжению войны.
После переговоров в Берлине: что еще странного заявили в Кремле?
- Владимир Путин заявил, что в 2026 году Москва планирует увеличить темпы наступления. Кроме того, он утверждал, что Россия якобы обладает контролем над примерно 19% территории Украины.
- Российский диктатор даже назвал европейских чиновников "молодыми свиньями" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.
- В то же время он сказал, что готов вести переговоры и решать все проблемы мирным путем, а также надеется, что Европа начнет диалог, но "это маловероятно с действующими элитами".