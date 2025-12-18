Это еще раз доказало истинные намерения Владимира Путина и фактически помогло Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что наше государство продолжает делать все, чтобы давить на Москву.

Какую ошибку сделала Россия?

Политтехнолог отметил, что переговорный процесс – не единственное важное событие, за которым стоит следить. Одновременно с ним происходит уничтожение российской нефтяной инфраструктуры – заводов и танкеров. Интересно и то, что, по мнению Шейтельмана, эту комплексную программу уничтожения объектов на территории России согласовали и Дональд Трамп, и лидеры европейских стран.

То есть Путину предлагают мир, но он отказывается и есть альтернатива – такие удары. Поэтому как комплекс действий, переговоры и удары, это имеет смысл. Я думаю, что рано или поздно при президентстве Трампа можно дожать Путина и заставить его к прекращению огня,

– отметил он.

В то же время официальные переговоры – это "занавес" и давление на Москву. Россияне нервничают, когда видят, как Владимир Зеленский еженедельно ездит в Европу, где ему аплодируют, и общается с американской делегацией. Именно поэтому Россия имеет соблазн согласиться на перемирие.

Однако от перемирия на Рождество они отказались. Его предложил Мерц после переговоров в Берлине, сказав, что Кремль согласится, если имеет остаток человечности. Однако россияне отказались – это лучшее, что могло произойти с Украиной,

– подчеркнул он.

Заметьте! 16 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие, потому что, якобы, Украина воспользуется прекращением огня, чтобы подготовиться к продолжению войны.

