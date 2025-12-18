Диктатор заверил, что страна-агрессор будет добиваться своих целей или дипломатическим, или силовым путем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что сказал Путин о европейцах?

Глава Кремля заявил, что в случае, "если противоположная сторона и их иностранные покровители откажутся от предметных переговоров, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".

Он утверждает, что Россия якобы владеет контролем над примерно 19% территории Украины, включая Крым, частью Донбасса, а также значительными участками Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина и большинство стран мира считают эти территории частью украинской территории.

Параллельно министр обороны России заявил, что в 2025 году на военные нужды потрачено 5,1% ВВП, а в 2026 году Москва планирует увеличить темпы наступления. В свете этих заявлений европейские лидеры подтверждают поддержку Украины и отвергают любые территориальные уступки России, подчеркивая, что агрессора нельзя вознаграждать.

В связи с этим Путин обвинил европейских политиков в искусственном раздувании истерии о "российской угрозе". Он также назвал чиновников "молодыми свиньями" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.

Европейские лидеры указывают на отсутствие у России реальных намерений вести конструктивные переговоры и предупреждают о рисках дальнейшей эскалации в 2026 году.

Заявления Путина о войне в Украине: коротко о главном