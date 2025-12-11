В частности, он приказал своим войскам продолжать боевые действия в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Что поручил Путин своим войскам?
По словам российского диктатора, оккупанты "продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту". Более того, он приказал своим войскам продолжить бои для выполнения всех целей.
Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции,
– заявил он на совещании.
Кроме вышеупомянутого, Владимир Путин добавил, что, мол, "стратегическая инициатива" на фронте "полностью находится в руках российской армии", заявив о ряде "успехов", в частности, на территории Донецкой области.
Какова текущая ситуация на фронте?
Сейчас на Волчанском направлении продолжаются непростые бои. Россияне ставили себе цель захватить город летом, потом дедлайн перенесли на осень. Однако им не удается оккупировать населенный пункт.
Начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказывал 24 Каналу, что бои в агломерации Покровск – Мирноград до сих пор являются самыми тяжелыми на фронте.
К слову, только за минувшие сутки на фронте произошло 234 боестолкновения. Больше всего атак зафиксировали на Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.