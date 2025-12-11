В частности, он приказал своим войскам продолжать боевые действия в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что поручил Путин своим войскам?

По словам российского диктатора, оккупанты "продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту". Более того, он приказал своим войскам продолжить бои для выполнения всех целей.

Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции,

– заявил он на совещании.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Путин добавил, что, мол, "стратегическая инициатива" на фронте "полностью находится в руках российской армии", заявив о ряде "успехов", в частности, на территории Донецкой области.

Какова текущая ситуация на фронте?