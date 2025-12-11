Политтехнолог Аббас Галлямов объяснил 24 Каналу, что Путин не остановит войну, пока не достигнет достаточного результата для демонстрации преимущества, даже несмотря на разрушение российской экономики.

Почему Путину нужен Донбасс как символ "победы"?

"Вся власть Путина держится на уверенности населения и российских элит, что спорить с ним бесполезно – он добьется своего любой ценой, а тем, кто будет мешать, сломает хребет", – сказал Галлямов.

Если станет очевидно, что он может отступать, и российские элиты увидят в нем слабость, это может привести к внутреннему вызову его режиму.

Ему нужно, чтобы украинцы добровольно отдали часть своей территории. Это станет доказательством капитуляции. Пока Украина сопротивляется, Россия медленно наступает и что-то захватывает, а украинцы наносят контрудары – это создает ощущение тяжелой, изнурительной борьбы,

– сказал Галлямов.

Российская армия имеет лишь локальные успехи. Хотя российская пропаганда это подхватывает, но настоящего ощущения победы нет.

"Захватить Донбасс он еще может, а вот изменить власть в Киеве с проукраинской на пророссийскую – вряд ли. Ему не нужно, чтобы Зеленский ушел, а пришел кто-то другой, но так же решительно настроенный против России", – подчеркнул Галлямов.

Если Путину не удастся заставить Трампа давить на Зеленского для передачи Донбасса, он может менять риторику, например, подменять Донбасс на концепт "Новороссии", а тем временем подчеркивать незначительные локальные успехи в Харьковской или в Запорожской области, чтобы создать видимость прогресса.

Если бы он считал, что достигнутого результата достаточно, то уже остановил войну. Она обходится ему очень дорого и реально разрушает российскую экономику. Ее восстановление уже становится очень серьезной проблемой,

– подчеркнул Галлямов.

Как экономические проблемы ограничивают милитаристские амбиции Путина?

Путин демонстрирует внешним игрокам, что якобы экономическое давление на Россию не сработает, чтобы никто не рассчитывал на его "слом" через экономику. На самом деле страна имеет серьезные экономические и технологические проблемы, что ограничивает возможности вооружения.

Милитаризация и конфронтационный настрой к миру – он не изменит, даже если прекратит эту войну. Он просто начнет готовиться к следующей – с Молдовой, Эстонией или Казахстаном,

– объяснил Галлямов.

Для подготовки к будущим войнам Путину нужны огромные ресурсы, ведь начинается новая гонка вооружений – в том числе и ядерных, о чем уже открыто говорят в США.

Поэтому разрушение российской экономики противоречит его интересам, потому что без сильной экономической базы невозможно вооружаться и удерживать власть. Путину нужно не просто "взять Донбасс", а иметь ресурс для дальнейшего правления и военных амбиций.

Что еще известно о состоянии экономики в России?