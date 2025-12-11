Зокрема, він наказав своїм військам продовжувати бойові дії в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Що доручив Путін своїм військам?
За словами російського диктатора, окупанти "продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту". Ба більше, він наказав своїм військам продовжити бої для виконання всіх цілей.
Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму спеціальної військової операції,
– заявив він на нараді.
Крім вищезгаданого, Володимир Путін додав, що, мовляв, "стратегічна ініціатива" на фронті "повністю знаходиться в руках російської армії", заявивши про низку "успіхів", зокрема, на території Донецької області.
Яка поточна ситуація на фронті?
Наразі на Вовчанському напрямку тривають непрості бої. Росіяни ставили собі за мету захопити місто влітку, потім дедлайн перенесли на осінь. Однак їм не вдається окупувати населений пункт.
Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповідав 24 Каналу, що бої в агломерації Покровськ – Мирноград досі є найважчими на фронті.
До слова, лише за минулу добу на фронті сталося 234 боєзіткнень. Найбільше атак зафіксували на Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.