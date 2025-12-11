Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що через це в Кремлі вигадують про захоплення Вовчанська. Ба більше, росіяни намагаються кріпити свої прапори для "підтвердження".

Дивіться також Експериментують, – військовий розповів, на що росіяни зробили ставку біля Покровська

Про зухвалі дії ворога у Вовчанську

Кореспондентка з Харкова зазначила, що росіяни постійно використовують Вовчанськ у своїй пропаганді. В Кремлі вже неодноразово заявляли про взяття населеного пункту. Однак в місті є й українські бійці. Зокрема, військові 57 ОМПБр.

Офіцер відділення комунікацій бригади Руслана Богдан розповіла, що від 10 травня 2024 року, коли почався повторний наступ на Харківщині, не було й дня, коли ворог не намагався проводити штурмові дії. Навіть під час так званого Великоднього перемир'я росіяни проводили ротації.

Маємо інформацію, що окупанти мали завдання захопити Вовчанськ ще влітку. Їм не вдалось і керівництво російського полку, яке відповідало за це, зняли з посад,

– наголосила вона.

Наступний дедлайн у ворогів був до кінця цієї осені. Вони не захопили місто, але поспішили про це звітувати. Саме тому окупанти намагались встановлювати свої прапори в населеному пункті та знімати це на відео.

Ситуація у Вовчанську: дивіться на карті

В кінці листопада ворог дуже нахабно намагався прикріпити свій прапор. Окупантів було двоє – одного піхотинці застрелили прямо зі стрілецької зброї, іншого знищили дроном,

– сказала Руслана Богдан.

Офіцер відділення комунікацій зауважила, що заяви Москви про окупацію Вовчанська націлені, зокрема, на США. Ворог хоче показати американцям, що, буцімто, він має успіхи.

Важливо! Військові 57 ОМПБр потребують донатів для ремонту авто на Вовчанському напрямку. Закликаємо приєднатись до збору за посиланням.

Вона додала, що, попри все, українські військові продовжують перебувати в місті, хоч це дуже складно. Бувають випадки, коли ротації піхоти не проводять по 10 днів, адже перебувати у Вовчанську безпечніше, ніж виходити з нього. Усе необхідне для бійців постачають дронопоштою та НРК.

Що ще відомо про ситуацію у Вовчанську?