Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что из-за этого в Кремле придумывают о захвате Волчанска. Более того, россияне пытаются крепить свои флаги для "подтверждения".

О дерзких действиях врага в Волчанске

Корреспондентка из Харькова отметила, что россияне постоянно используют Волчанск в своей пропаганде. В Кремле уже неоднократно заявляли о взятии населенного пункта. Однако в городе есть и украинские бойцы. В частности, военные 57 ОМПБр.

Офицер отделения коммуникаций бригады Руслана Богдан рассказала, что с 10 мая 2024 года, когда началось повторное наступление на Харьковщине, не было и дня, когда враг не пытался проводить штурмовые действия. Даже во время так называемого Пасхального перемирия россияне проводили ротации.

Есть информация, что оккупанты имели задачу захватить Волчанск еще летом. Им не удалось и руководство российского полка, которое отвечало за это, сняли с должностей,

– подчеркнула она.

Следующий дедлайн у врагов был до конца этой осени. Они не захватили город, но поспешили об этом отчитываться. Именно поэтому оккупанты пытались устанавливать свои флаги в населенном пункте и снимать это на видео.

В конце ноября враг очень нагло пытался прикрепить свой флаг. Оккупантов было двое – одного пехотинцы застрелили прямо из стрелкового оружия, другого уничтожили дроном,

– сказала Руслана Богдан.

Офицер отделения коммуникаций отметила, что заявления Москвы об оккупации Волчанска нацелены, в частности, на США. Враг хочет показать американцам, что, якобы, он имеет успехи.

Она добавила, что, несмотря на все, украинские военные продолжают находиться в городе, хотя это очень сложно. Бывают случаи, когда ротации пехоты не проводят по 10 дней, ведь находиться в Волчанске безопаснее, чем выходить из него. Все необходимое для бойцов поставляют дронопочтой и НРК.

