Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что происходит на Покровском направлении. Он также предположил, почему россияне после паузы вывели на поле боя бронетехнику.

Как Украина может остановить штурмы врага с использованием брони?

Мусиенко отметил, что наступательные действия противника продолжаются, ситуация находится в динамике.

Стоит знать. Как сообщили в 7 корпусе ШР ДШВ, россияне утром 10 декабря начали атаку с целью прорваться на север Покровска. В то же время украинские бойцы отбили атаки оккупантов. В штурмах россиян участвует бронированная техника, и украинские подразделения начали нанести поражение по ней.

Такие штурмы, как отметил военнослужащий, происходят волнами – после интенсивной атаки, она идет на спад, а потом снова активизируется. И так, пока у врага не иссякнут ресурсы, или его техника не будет полностью уничтожена.

Так происходит, потому что россияне постоянно экспериментируют с применением своих сил. Даже не в смысле каких-то креативных решений, а просто используют все возможности, которые потенциально имеют в арсенале,

– подчеркнул он.

Сейчас механизированные штурмы россиян происходят не часто. В прошлый раз, вспомнил военный, такое было несколько недель назад на Запорожском направлении, где враг пытался прорвать украинские оборонительные порядки, но это ему не удалось.

Время от времени оккупанты применяют технику, но в небольшом количестве – один – два танка или броню для подвоза чего-то, а также МТ-ЛБ – и не только, для логистики.

Использование врагом сейчас бронетехники – это, определенной степени, отчаяние. Потому что они привлекли большое количество пехоты и имеют численное преимущество над нашим контингентом войск. Однако они так и не получили желаемой цели – до сих пор не захватили Покровск и Мирноград и не установили контроль в Покровско-Мирноградской агломерации,

– отметил Александр Мусиенко.

В то же время Владимиру Путину уже давно докладывают о том, что Покровск захвачен, бои идут дальше и чуть ли не вся Донецкая область оккупирована.

"Поэтому надо хоть как-то отвечать за все лживые отчеты, которые подаются российским штабам. Соответственно враг пытается достичь хоть каких-то результатов, в частности, привлекая технику", – сказал военнослужащий.

Однако это рискованный шаг врага, потому что тяжелое вооружение является более легкой целью для украинской артиллерии и дронов. Украинские силы, по его словам, довольно успешно и профессионально научились по ним отрабатывать.

Однако важно понимать, что в случае, если эту технику не уничтожить или не обезвредить и дать танку выстрелить, то это будет иметь довольно серьезные негативные последствия. Поэтому, как заметил Мусиенко, украинские военные делают все, чтобы обнаружить технику противника и в дальнейшем поразить.

Соответственно для того, чтобы остановить противника, Силам обороны нужно значительное количество снарядов и дронов, тогда вражеские штурмы не увенчаются успехом.

Какова ситуация на Покровском направлении?