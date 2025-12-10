Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите также Не в этом году, – эксперт спрогнозировал, когда и как начнутся реальные переговоры Украины и России

Как ВСУ отбили штурм Покровска?

Военные рассказали, что оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия. Для штурма россияне привлекли бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города.

В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовые действия противника, организованно начали отражать атаку.

Силы обороны остановили штурм врага: смотрите видео 7 корпуса ДШВ

68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую “коробку” россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражения по технике и личному составу противника,

– рассказали защитники.

По предварительной информации, в штурме привлечены подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", – объяснили воины.

Последние новости об обороне Покровска: что известно?