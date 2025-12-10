Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, политический эксперт Валерий Пекарь, отметив, что ситуация сейчас не такая простая. На самом деле Россия не побеждает, а Украина – не проигрывает. Обе страны создают друг другу проблемы на фронте и в тылу.

Когда начнутся реальные переговоры?

Как отметил Пекарь, условия Украины и России по завершению войны вообще нигде не пересекаются. Это свидетельствует о том, что сейчас нет никаких переговоров. Идет предпереговорная фаза, где стороны так или иначе обозначают собственные позиции, которые будут защищать.

Россия сейчас давит на Трампа, убеждая его, что она сильнее. Украина же апеллирует к европейским союзникам, что условия врага будут затрагивать и европейскую безопасность.

Реальные переговоры могут начаться лишь через несколько месяцев. Не стоит ожидать быстрого мира.

Ситуация для России ухудшается более стремительными темпами, чем для Украины. Очевидно, чтобы Украина прошла зиму, нужны сложные решения и по фронту, и по тылу, и по управлению. Также Силы обороны уничтожают ключевые объекты российской экономики. Россия питается от нефтяной переработки. А мы уничтожаем нефтепереработку и экспортные нефтяные объекты. Деньги в России иссякают,

– сказал Пекарь.

По состоянию на конец года дефицит бюджета России уже стал почти вдвое больше резервов. Россия начинает "проедать" собственное будущее. А это билет в один конец.

