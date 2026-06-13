Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также: Украина добивается успехов у Орехова, а Россия продолжает штурмы в Донецкой области: обзор фронта от ISW

О чем свидетельствуют заявления Путина?

Президент Владимир Путин и министр обороны России Андрей Белоусов встретились с российскими военнослужащими, которые заявили о готовности продолжать войну против Украины и выполнять поставленные Кремлем задачи.

Во время встречи российский диктатор уделил особое внимание технологиям. Он высоко оценил развитие FPV-дронов, интеграцию ИИ в беспилотники, расширение систем РЭБ, а также работу над созданием альтернативы Starlink.

Также Путин подчеркнул меры социальной поддержки военных, ветеранов и членов их семей. Он повторил традиционные для Кремля заявления о якобы противостоянии России с НАТО и заверил в способности продолжать войну.

По мнению аналитиков, эта встреча во время празднования должна была продемонстрировать силу российской власти и армии, поскольку Кремль пытался создать образ технологически развитых и боеспособных вооруженных сил на фоне последних неудач.

В частности, речь идет о критике сокращенного формата парада ко Дню Победы 9 мая, а также об успешных ударах по военным объектам вблизи Санкт-Петербурга во время проведения экономического форума в начале июня.

Диктатор, похоже, начал признавать неудачи, с которыми сейчас сталкиваются его военные, но он не обсудил все масштабы военных вызовов России,

– говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на то, что Путин назвал удары беспилотников попыткой нанести экономический ущерб России и посеять раздор в обществе. Вероятно, он имел в виду атаки по военным объектам, нефтяной инфраструктуре и т. д.

В то же время российский диктатор заявил об усилении системы противовоздушной обороны и утверждал, что экономика страны якобы быстро восстанавливается после украинских ударов. Он признал и замедление продвижения на фронте.

"Примечательно – Путин не признал, что украинские контратаки достигли тактических успехов в Запорожской и Днепропетровской областях с марта 2026 года. Темпы продвижения России на поле боя неуклонно снижаются с ноября 2025 года, а российские войска понесли чистые потери территории в апреле-мае этого года", — отмечает ISW.

Аналитики предполагают, что Путин намеренно признал часть проблем армии, чтобы продемонстрировать осведомленность о реальной ситуации на фронте и сохранить доверие военнослужащих, которые непосредственно сталкиваются с трудностями.

В то же время эксперты отмечают, что с весны Украина значительно усилила кампанию ударов по российским военным объектам, логистике и живой силе, что затрудняет продвижение оккупантов и нарушает маршруты их поставок на ВОТ.

Кстати, Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии. Теперь общее количество вооруженных сил России установлено на уровне 2 399 130 человек. Из них 1 510 000 составляют военнослужащие.