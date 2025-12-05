О ситуации на фронте российско-украинской войны возле Волчанска в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Кто контролирует Волчанск?

По словам Трегубова, российские подразделения действительно смогли продвинуться в пределах города. Он отметил, что Волчанск почти полностью уничтожен, поэтому оккупанты фактически пытаются закрепиться среди руин.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать позиции в южных и западных секторах города.

Трегубов объяснил, что из-за масштабных разрушений в Волчанске мало зданий, которые можно использовать как опорные точки обороны, поэтому продвижение россиян, к сожалению, фиксируется.

Спикер также обратил внимание на то, что ход боев в значительной степени определяется применением беспилотников. Именно дроны постоянно пытаются уничтожить украинскую пехоту – как на позициях, так и во время перемещения.

Немножечко проблемно с погодой. Почему россияне могут наступать? Почему они могут вести инфильтрационные действия? Потому что сейчас дроны используются несколько ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе,

– пояснил Трегубов.

В то же время по данным Института изучения войны, геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, показывают, что украинские подразделения удерживали или недавно продвигались в западной части Волчанских Хуторов к северо-востоку от Харькова. Этот район ранее, по данным российских источников, оставался под присутствием врага, отметили аналитики.

Какая ситуация на фронте Харьковской области?