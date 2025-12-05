Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Где наступали и где продвинулись россияне на 5 декабря?

Россияне наступали, но не продвинулись на севере Сумской области, на севере Харьковской области, Боровском, Добропольском, Покровском направлениях, на западе Запорожской области, на Херсонском направлении.

Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживали позиции или недавно продвигались в западной части Волчанских Хуторов (к северо-востоку от Харькова) – районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск,

Интересно! Z-блогеры сетовали, что на Сумщине военное командование ложно сообщило оккупантам, что они будут удерживать позиции, а не проводить штурмовые операции.

На Волчанском направлении россияне продолжают применять тактику проникновения небольшими группами – и постоянно поднимают флаги, чтобы казалось, чтобы они захватили больше территорий.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука, на Купянском, Славянско-Лиманском, Северском направлениях, в тактическом районе Константиновка – Дружковка, на Новопавловском направлениях.

Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-востоке Константиновки.

ISW оценивает, что украинские войска больше не удерживают позиции вдоль южного и восточного берегов реки Солона к северу от и в центральной части Новопавловки, учитывая несколько наблюдаемых геолокаций российских войск, действующих в Новопавловке. ISW оценивает, что российские войска продвигались в этом районе ранее,

Есть ли продвижения ВСУ на фронте на сегодня?

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении. Скорее всего, речь об освобождении Ивановки к северо-востоку от Александровки.

Еще ВСУ недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают украинских военнослужащих, которые поднимают украинские флаги в центральной части Доброполья (к северу от Гуляйполя).

"Это свидетельствует о том, что российские войска пока не удерживают позиций на восточном берегу реки Гайчур к западу от Доброполья, районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск", – сообщили аналитики.

Обратите внимание! ISW сначала подали эту информацию как то, что ВСУ освободили Доброполье. В Генштабе настаивали, что россияне не захватывали Доброполье, там были действия ДРГ.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?

В ISW говорят: нет доказательств, что Россия окружила Мирноград.

ISW не видел визуальных доказательств или официальных украинских отчетов, чтобы оценить, что российские войска окружили украинские силы в Мирнограде, хотя ситуация, вероятно, чрезвычайно сложная, и российские войска, очень вероятно, могут нарушить узкие пути эвакуации украинцев и контрольно-пропускные пункты с помощью артиллерии и беспилотников,

Украинские силы все еще действуют в Покровске, тогда как российские войска продолжают миссии по инфильтрации в этом районе.