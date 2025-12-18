Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Путин мог напугаться переговорного процесса с США. В Кремле паникуют из-за диалога Вашингтона с Киевом.
Как Путин выразил свой страх в заявлениях о войне?
По мнению политолога, заявления российского диктатора не свидетельствуют о его смелости воевать и захватывать территории, а наоборот – Путин нервничает. Вероятно, именно из-за того, что переговорный процесс с США происходит гораздо быстрее и качественнее, чем он ожидал.
Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов относительно того, кто виноват в том, что война не заканчивается,
– подчеркнул он.
Ретерович объяснил, что из-за этого Путин поднимает ставки и пытается показать, что "не все так однозначно и есть много вопросов, которые надо решить". С одной стороны, российский диктатор напуган, с другой – у него действительно психологические проблемы и эйфория.
"Путин думает, что "схватил Бога за бороду" и может и дальше делать то, что делает. Он надеется, что США будут просто вести переговоры и меньше помогать Украине или давить на нее. Поэтому его понесло", – подытожил политолог.
Интересно! В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин, якобы, открыт к миру и готов к серьезным шагам, но он выступает против временных пауз и хитростей в переговорном процессе. Между тем США, по его словам, не информируют Россию в режиме реального времени о ходе переговоров.
Последние угрожающие заявления Путина:
- Недавно Путин заявил, что Россия якобы способна увеличить темпы наступления на стратегически важных направлениях, а "цели "СВО", безусловно, будут выполнены".
- Кроме того, по словам диктатора, "если противоборствующая страна и их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".
- Путин также заявил, что ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства, а российская армия – развивается.