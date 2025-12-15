Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Что сказал Песков о мирных переговорах?
По словам пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, ключевым вопросом в мирных переговорах является юридическое подкрепление невступления Киева в НАТО. Именно этот документ должен стать гарантией безопасности для Украины.
Песков считает, что установление сроков урегулирования "конфликта" в Украине является "неблагодарным делом". Он добавил, что Путин открыт к миру и готов к серьезным шагам, но он выступает против временных пауз и хитростей в переговорном процессе.
Пресс-секретарь диктатора в своих заявлениях вспомнил и США, мол, Штаты не информируют Россию в режиме реального времени о ходе переговоров в Берлине, однако Москва ожидает официальной информации после их завершения. В то же время Песков отметил, что американская сторона, в частности Трамп и его команда активно работает для достижения мира в Украине.
Также чиновник отметил, что Россия не намерена проводить мирные переговоры по урегулированию ситуации в Украине в открытом публичном формате, когда все детали обсуждений освещаются СМИ в "мегафонном режиме".
Что известно о переговорах Украины и США в Берлине?
Зеленский в течение 13 – 14 декабря встретился с представителями США и обсудил ключевые вопросы, которые тормозят мирное соглашение. В то же время Уиткофф назвал этот разговор продуктивным, мол, "был достигнут значительный прогресс".
Зеленский планирует продолжить обсуждение мирного плана завершения войны в Украине в понедельник, 15 декабря. Известно, что к украинской и американской стороне присоединятся европейские представители.
Также известно, что в понедельник, 15 декабря, президент Украины должен встретиться с европейскими лидерами и присоединится к канцлеру Германии Фридриху Мерцу на Немецко-украинском бизнес-форуме.
Впоследствии должно состояться голосование членов Европейского Союза по использованию российских замороженных активов в размере 210 млрд евро, хранящихся в Европе, как кредит Украине в 2026 и 2027 годах.