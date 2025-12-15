Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Что сказал Песков о мирных переговорах?

По словам пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, ключевым вопросом в мирных переговорах является юридическое подкрепление невступления Киева в НАТО. Именно этот документ должен стать гарантией безопасности для Украины.

Песков считает, что установление сроков урегулирования "конфликта" в Украине является "неблагодарным делом". Он добавил, что Путин открыт к миру и готов к серьезным шагам, но он выступает против временных пауз и хитростей в переговорном процессе.

Пресс-секретарь диктатора в своих заявлениях вспомнил и США, мол, Штаты не информируют Россию в режиме реального времени о ходе переговоров в Берлине, однако Москва ожидает официальной информации после их завершения. В то же время Песков отметил, что американская сторона, в частности Трамп и его команда активно работает для достижения мира в Украине.

Также чиновник отметил, что Россия не намерена проводить мирные переговоры по урегулированию ситуации в Украине в открытом публичном формате, когда все детали обсуждений освещаются СМИ в "мегафонном режиме".

Что известно о переговорах Украины и США в Берлине?