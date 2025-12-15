Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Дивіться також Скільки українців вважають мирний план США неприйнятним: результати опитування

Що сказав Пєсков щодо мирних перемовин?

За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, ключовим питанням у мирних перемовинах є юридичне підкріплення невступу Києва до НАТО. Саме цей документ має стати гарантією безпеки для України.

Пєсков вважає, що встановлення термінів врегулювання "конфлікту" в Україні є "невдячною справою". Він додав, що Путін відкритий до миру та готовий до серйозних кроків, але він виступає проти тимчасових пауз та хитрощів у переговорному процесі.

Прессекретар диктатора у своїх заявах згадав і США, мовляв, Штати не інформують Росію у режимі реального часу про хід переговорів у Берліні, однак Москва очікує офіційної інформації після їх завершення. Водночас Пєсков зазначив, що американська сторона, зокрема Трамп та його команда активно працює для досягнення миру в Україні.

Також чиновник наголосив, що Росія не має наміру проводити мирні переговори щодо врегулювання ситуації в Україні у відкритому публічному форматі, коли усі деталі обговорень висвітлюються ЗМІ у "мегафонному режимі".

Що відомо про переговори України та США у Берліні?