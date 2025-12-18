Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Путін міг налякатись переговорного процесу з США. В Кремлі панікують через діалог Вашингтону з Києвом.
Дивіться також "Війна закінчилася б вже завтра": хто зриває мирні переговори та як цьому сприяє Трамп
Як Путін виказав свій страх у заявах про війну?
На думку політолога, заяви російського диктатора не свідчать про його сміливість воювати та захоплювати території, а навпаки – Путін нервує. Ймовірно, саме через те, що переговорний процес з США відбувається набагато швидше та якісніше, ніж він очікував.
Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується,
– наголосив він.
Ретерович пояснив, що через це Путін піднімає ставки та намагається показати, що "не все так однозначно і є багато питань, які треба розв'язати". З одного боку, російський диктатор наляканий, з іншого – у нього справді психологічні проблеми та ейфорія.
"Путін думає, що "схопив Бога за бороду" і може й надалі робити те, що робить. Він сподівається, що США будуть просто вести перемовини і менше допомагати Україні або й тиснути на неї. Тому його понесло", – підсумував політолог.
Цікаво! Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін, нібито, відкритий до миру та готовий до серйозних кроків, але він виступає проти тимчасових пауз і хитрощів у переговорному процесі. Тим часом США, за його словами, не інформують Росію у режимі реального часу про хід переговорів.
Останні погрозливі заяви Путіна:
- Нещодавно Путін заявив, що Росія нібито здатна збільшити темпи наступу на стратегічно важливих напрямках, а "цілі "СВО", безумовно, будуть виконані".
- Крім того, за словами диктатора, "якщо протиборча країна та їхні закордонні покровителі від розмови по суті відмовляться, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом".
- Путін також заявив, що ядерний щит Росії сучасніший за ядерні сили будь-якої іншої держави, а російська армія – розвивається.