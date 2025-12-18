Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Путін міг налякатись переговорного процесу з США. В Кремлі панікують через діалог Вашингтону з Києвом.

Дивіться також "Війна закінчилася б вже завтра": хто зриває мирні переговори та як цьому сприяє Трамп

Як Путін виказав свій страх у заявах про війну?

На думку політолога, заяви російського диктатора не свідчать про його сміливість воювати та захоплювати території, а навпаки – Путін нервує. Ймовірно, саме через те, що переговорний процес з США відбувається набагато швидше та якісніше, ніж він очікував.

Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується,

– наголосив він.

Ретерович пояснив, що через це Путін піднімає ставки та намагається показати, що "не все так однозначно і є багато питань, які треба розв'язати". З одного боку, російський диктатор наляканий, з іншого – у нього справді психологічні проблеми та ейфорія.

"Путін думає, що "схопив Бога за бороду" і може й надалі робити те, що робить. Він сподівається, що США будуть просто вести перемовини і менше допомагати Україні або й тиснути на неї. Тому його понесло", – підсумував політолог.

Цікаво! Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін, нібито, відкритий до миру та готовий до серйозних кроків, але він виступає проти тимчасових пауз і хитрощів у переговорному процесі. Тим часом США, за його словами, не інформують Росію у режимі реального часу про хід переговорів.

Останні погрозливі заяви Путіна: