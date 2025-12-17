Деталі передає 24 Канал.

Заяви диктатора цікаві хіба що на тлі мирних перемовин. Адже Захід розуміє, що мир в Україні залежить від Путіна, а тому чекає на якісь сигнали від нього. Та всі сигнали, які відправив лідер Росії цього дня, були, як і завжди, дуже агресивними.

Зокрема, Путін знову похизувався, що має такі нові засоби ураження, які "нескоро з'являться у будь-кого у світі". Він пообіцяв поставити "Орешник" на бойове чергування вже до кінця року, про що говорив і раніше.

Важливо! У Службі зовнішньої розвідки України вказали, що Росія розгортає у Білорусі "Орешник" з прицілом на Європу.

Щодо ядерної зброї, то, на думку Путіна, ядерний щит Росії сучасніший за ядерні сили будь-якої іншої держави. А російська армія – розвивається.

Ба більше, за час війни в Україні Росія стала "в усіх сенсах суверенною державою". Але що це означає – не ясно. Може, що Росія не може без війни і їй потрібна кров, щоб почуватися добре?

Іще Росія нібито здатна збільшити темпи наступу на стратегічно важливих напрямках. А "цілі "СВО", безумовно, будуть виконані".

Диктатор каже, що "наполягає" на нерозширенні НАТО. А війну в Україні, звісно ж, почав Захід, особливо Байден.

Зверніть увагу! Ця теза Путіна дуже суголосна зі словами Трампа "це війна Байдена". А оскільки і Путін, і Трамп досить часто повторюють цю фразу, навряд чи це збіг. А що, ще дуже цікаво, Путін припустив, що Трамп правий, при Трампі війна могла би і не початися. Для України це зайве свідчення того, що чинний президент США веде проросійську політику.

Якщо ж протиборча країна та їхні закордонні покровителі від розмови по суті відмовляться, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Завдання створення та розширення буферної зони безпеки також буде послідовно вирішуватись,

– заявив Путін.

Інші дурні та агресивні заяви Путіна:

Захід після розпаду СРСР практично все вирішував з позицій сили щодо Росії ( а хто напав на Грузію, теж Захід? );

); На Заході немає цивілізації, там лише суцільна деградація ( дуже радянська заява! );

); Югославію та сербів роздерли, "роздерли один народ" ( знову "один народ"! );

); США та "європейські підсвинки" були впевнені, що за короткий період розвалять Росію ( "Підсвинки" – це хто? Знову британські шпигуни? );

); Всі спроби "реваншу" та деструктивні плани Заходу щодо Росії "повністю провалилися" (так і є, заразити росіян здоровим глуздом поки що не вдалося).

Попри це, господар Кремля готовий вести переговори та вирішувати всі проблеми мирним шляхом. Він сподівається, що Європа розпочне діалог, але "це малоймовірно з чинними елітами".

У Європі людям вбивають у голову страхи щодо неминучого зіткнення з Росією, мовляв, треба готуватися до великої війни. Вже неодноразово говорив – це брехня, марення, просто марення про якусь уявну російську загрозу європейським країнам,

– цинічно висловився Путін.

Це суто російська тактика: спершу облаяти противника, а потім говорити "ну що ви, ми ж хочемо миру, це в нас дипломатичний стиль такий". А ще дуже по-російськи ігнорувати все, що тобі говорили до цього і впиратися, мовляв, починайте перемовини, ми готові. А те, що мирні переговори тривають от уже скільки місяців і впираються у небажання Росії їх вести, Москву не обходить, вона цього воліє не помічати.

Важливо, що всі ці заяви Путін робив на засіданні колегії міноборони. Певна річ, вони і не могли бути про мир. Наприклад, оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих бійців КНДР.

Наостанок зауважимо, що диктатору досі болить, що Росію не прийняли в НАТО. Бо він знову дорікнув західним державам, мовляв, здавалося, що Росія після розпаду СРСР швидко увійде в коло цивілізованої західної сім'ї, та не так сталося, як гадалося. Ну а раз так, то на Заході і "немає цивілізації", не дуже і треба було проситися туди. Насправді ж, якби не було треба, Путін не згадував би це так часто.