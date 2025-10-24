Які плани виношує Путін щодо регіонів України?

Путін хоче анексувати ту територію, яка називається "Новоросією". Територія, яка охоплює Харків і Одесу. Причому Одеса для Путіна – найважливіша територія. Про це Ярослав Грицак розповів в інтерв'ю для 24 Каналу.

Читайте також Світ після розпаду Росії: шанс на свободу чи нові війни?

Путін хоче анексувати ці території за планами, які були затверджені ще наприкінці 2008 – на початку 2009 року, одразу після грузинської війни. Результатом цієї війни мало бути те, що Росія анексує більшість української території з ключовими факторами, як-от повністю Причорномор'я. Україна має бути відрізана від Причорномор'я та свого індустріального серця, тобто Донбасу і Харкова.

Причому дуже важливо в цьому контексті: Донбас не був найголовнішою територією для Росії. Плани Путіна набагато ширші.

Правдоподібно, Путін далі не хоче західної частини України, тому що щось змінилося в його способі мислення. Він вважає, що Захід України дуже токсичний для російського світу. Він не хоче повторити помилки Йосипа Сталіна, який приєднав цю частину в 1939 році та створив постійне джерело проблем для Москви.

А от те, що лишиться з тієї обкраяної України, а саме центрально-північна частина з центром у Києві, – це буде така собі нова Білорусь, Малоросія. Де при владі буде хтось сумирний – такий собі український Лукашенко. Оце й були стратегічні плани щодо України.

Зараз Путін навіть близько до них не підійшов. Для нього Донбас – це, як кажуть американці, small fry, тобто дрібна рибка. Поки що не видно, як він із цим планом може світ творити, але він від нього не відмовляється.

Що для мене дуже важливо – попри всі ті розмови, "дасть він територію чи не дасть", "обміняє чи не обміняє", – важливо те, що він і далі говорить про історію. З того, що ми зараз знаємо, він уже занудив Дональда Трампа своїми розмовами про історію на Алясці. Якщо Путін досі говорить про історію, це означає, що він не змінився.

Він зациклений на Україні та її історії. Тому не варто сподіватися, що мир буде швидким і приємним для нас.