Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький оцінив загрозу з боку Білорусі станом на зараз під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Лукашенко грає на 3 фронти, – Коваленко сказав, чи є загроза наступу з Білорусі
Що кажуть у ГУР про ризики з боку Білорусі?
Генерал-майор наголосив, що розвідка постійно моніторить усю ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, з військовою активністю не лише білоруських сил, але й російських.
Наразі потужних угруповань там немає. Рівень загрози безпосередньо з території Білорусі залишається на низькому рівні. Однак у Кремлі зберігаються плани використати територію союзниці для агресії.
За словами Скібіцького, Росія справді готується до можливого конфлікту. Разом із Білоруссю вони планують операцію не лише проти України, але й країн Балтії, Північної Європи та передусім Польщі.
Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю?
- 11 жовтня Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у повну бойову готовність. Самопроголошений президент пояснив, що ці заходи потрібні для того, аби перевірити боєздатність країни.
- У ДПСУ тоді пояснили, що напрямок з боку Білорусі залишається загрозливим. Жодних дій щодо переміщення техніки й особового складу в напрямку кордону з Україною білоруси не здійснюють. Водночас у Держприкордонслужбі вважають, що Мінськ й надалі намагатиметься нагнітати ситуацію у прикордонні шляхом проведення спільних навчань чи перевіркою боєготовності.
- Президент України Володимир Зеленський отримав таємні дані від СЗР про плани Росії щодо подальшого використання території Білорусі для гібридної війни проти Європи, зокрема запусків безпілотників по Польщі.
- Експерти вважають, окупанти навряд чи наважаться на наземні або повітряні бойові операції з території Білорусі, щоб уникнути економічних санкцій.