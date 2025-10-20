Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький оцінив загрозу з боку Білорусі станом на зараз під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що кажуть у ГУР про ризики з боку Білорусі?

Генерал-майор наголосив, що розвідка постійно моніторить усю ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, з військовою активністю не лише білоруських сил, але й російських.

Наразі потужних угруповань там немає. Рівень загрози безпосередньо з території Білорусі залишається на низькому рівні. Однак у Кремлі зберігаються плани використати територію союзниці для агресії.

За словами Скібіцького, Росія справді готується до можливого конфлікту. Разом із Білоруссю вони планують операцію не лише проти України, але й країн Балтії, Північної Європи та передусім Польщі.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю?