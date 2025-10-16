Проте український лідер вказав, що Київ попередить своїх партнерів про загрозу для них з території Білорусі. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, до яких дій може вдатися Володимир Путін та яка роль у цьому Олександра Лукашенка, а також назвали країни, які у зоні ризику.

Навіщо Путіну територія Білорусі?

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зазначив, що фактично Білорусь погоджується з позицією, що вона є сировинним придатком Росії – ще однією великою областю, якою сьогодні керує Москва. Олександр Лукашенко продався за російські гроші. Тож сьогодні Білорусь залежна країна від Росії.

Що вони можуть робити? Це продовжувати далі гібридну війну проти Європи,

– наголосив Ткачук.

Він нагадав, що ще на Ялтинській конференції заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зазначив, що хочуть європейці визнавати це чи ні, але війна в Європі вже триває. Так, це гібридна війна, але вона триває, і Росія її веде проти країн ЄС та НАТО.

Росіяни можуть використовувати білоруську територію. Вони вже це тренували на своїх навчаннях "Захід-2025". Також Росія вже використовувала територію Білорусі для того, аби запускати безпілотники по Польщі. Відповідно для провокації й з іншими країнами, з якими межує Білорусь, російське військо може використовувати цю територію, а також інфраструктуру та ресурси білорусів.

До яких нових дій із боку Білорусі здатні окупанти?

Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що Росія буде провокувати й намагатиметься поширити паніку. Найімовірніше, це стосуватиметься не України, а наших партнерів, тому що зараз російська агресія та ескалація розростаються вшир.

Мені невідома розвідувальна інформація, якою володіє керівник СЗР Олег Іващенко, й про що він саме доповідав президенту Володимиру Зеленському, тож не буду намагатися якось вгадати або спекулювати на цій темі, тому що вона доволі чутлива для українського суспільства,

– зазначив військовий оглядач.

Українська Служба зовнішньої розвідки спільно з ГУР, СБУ та іншими спецслужбами володіють ситуацією у Білорусі. Також я думаю, що Україна у хороших контактах з білоруською опозицією, яка має свої контакти з тими, хто залишився в Білорусі. Крім цього, у нас є багато добровольців, які так само прекрасно розуміють обставини та атмосферу, яка там відбувається.

Україні точно не варто розганяти паніку,

– додав Пехньо.

Щодо західних партнерів, то насамперед враховуймо те, що зараз Росія використовує повітряний простір Білорусі для того, щоб дрони могли долітати до Литви, Латвії, Естонії. І це загроза. Тобто це не тільки про сухопутні табори, про створення ударних угруповань, а про використання повітряного простору.

Зверніть увагу! Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко сказав, що поки що розвідка не фіксує ознак, що білоруські війська здатні розпочати наступальні дії. Армія цієї країни не демонструє готовності до вторгнення, але повністю відкидати ризик не можна.

Військовий оглядач переконаний, що логікою Росії зараз буде розширення ескалації щодо країн Заходу та її сусідів. Адже ескалація – запорука існування путінського режиму в Росії. Він може існувати тільки за умов ескалації, тому Володимиру Путіну потрібна постійна війна. Потрібно постійно підтримувати цей ритм, темп і настрій війни.

У випадку з Україною, на його думку, Росія у вертикальному русі дійшла до стелі своїх ескалаційних можливостей. Вони використали все, далі тільки ядерна зброя, яку цілком очевидно вони застосовувати не збираються. Тобто росіяни на стелі своїх ескалаційних можливостей, але Кремлю потрібна ескалація, атмосфера тиску й впливу на суспільство.

Якщо ти досягнув вершини й не можеш йти по вертикалі, потрібно йти по горизонталі. Це чітко видно по країнах Європи, як вони її розширюють. Наразі росіяни дотримуються межі, де не переступають за п'яту статтю НАТО. Вони випробовують, провокують, доходять до максимально заборонених меж та позицій, але не переступають за статтю п'яту,

– мовив Пехньо.

Росія може використовувати білоруську територію для того, щоб, наприклад, спробувати сформувати якісь угруповання зелених чоловічків, які будуть на кордоні з Польщею, або зробити якусь чергову мігрантську кризу в Польщі, або спробувати пограти на нервах Сувальського коридору. Тобто все те, що НАТО не помічатиме.

Які країни мають готуватися до провокацій Росії?

На думку полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, росіяни можуть полізти куди завгодно, зокрема, через Білорусь й Олександра Лукашенка схилити до таких дій. Насамперед під завдання провокацій, але Україна до провокацій завжди готова, а от для країн Балтії чи Польщі можуть бути проблеми.

Росіяни навряд чи почнуть наземні або повітряні бойові операції з боку Білорусі. Адже тоді білоруська економіка вимкнеться як світло у лазні,

– переконаний Світан.

За його словами, загалом наші безпілотники зможуть за тиждень прошерстити всю Білорусь вдовж та впоперек. Там не залишиться нічого, що могло б рухатися у військовій темі.

Тому глобальних стратегічних проблем з боку Білорусі, виходячи з нашої можливості протидії, зараз навряд чи можна очікувати. А провокації однозначно будуть. Росіяни зараз готові на провокації, оскільки їхні дії щодо польської, данської, бельгійської, німецької, румунської, естонської територій не мали жодного ефекту. Тому наступний етап провокацій – росіяни можуть посилити тиск з білоруської території. Поготів зараз Путіну треба присадити Лукашенка, бо він став надто "дружнім".

Якщо наша розвідка повідомляє, то їй точно можна вірити. Україна готова до можливих провокацій, але також до них мають бути готові країни НАТО, особливо Польща, Естонія, Литва та Латвія.

Ситуація у Білорусі: чи є загроза для України?