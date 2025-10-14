Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна має реагувати на такі дії. Він наголосив, що українські війська, які прикривають північний кордон, слід утримувати в стані готовності, навіть без прямих ознак наступу.

Загроза з боку Білорусі: що означає підготовка її армії

Розвідка не має підтверджень, що білоруська армія готується перейти кордон. Водночас на її території залишаються російські війська і бази, з яких раніше завдавали ударів по Україні.

Білорусь дозволила розміщення російських баз і заявила про наявність ядерної зброї. Коли така держава переводить армію у повну бойову готовність, це для нас загроза,

– зазначив Костенко.

Україна має реагувати на такі дії заздалегідь. Підрозділи на північному напрямку повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. Це дозволить оперативно діяти у разі змін ситуації і не допустити повторення вторгнення.

Ми маємо також перевести свої війська, які прикривають кордон з Білоруссю, у повну бойову готовність,

– пояснив народний депутат.

Такі кроки є превентивними і допомагають не допустити раптових дій противника. Навіть без очевидних ознак наступу ризик залишається, тому українські військові повинні діяти на випередження.

Чи готова Білорусь до реального наступу?

Поки що розвідка не фіксує ознак, що білоруські війська здатні розпочати наступальні дії. Армія цієї країни не демонструє готовності до вторгнення, але повністю відкидати ризик не можна.

Немає інформації, що білоруська армія готова перейти кордон. Але ми розуміємо, що наміри можуть бути, усе може бути,

– зазначив Костенко.

Україна продовжує уважно стежити за ситуацією на півночі. Військові структури аналізують кожен рух і готові реагувати на будь-які зміни, щоб не допустити повторення подій 2022 року.

Що відомо про навчання "Захід-2025" і ситуацію на кордоні з Білоруссю