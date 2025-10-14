Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що поки доволі скептично налаштований, що наша держава найближчим часом отримує цю зброю. Все тому, що Україні бракує технічних засобів для застосування Tomahawk. Крім того, доведеться витратити багато часу, щоб наші військові освоїли цю зброю.

Дивіться також Трамп виділить 500 мільйонів доларів на безпілотники для захисту неба: чи отримає їх Україна

Як Трамп може підсилити Україну?

Ігор Рейтерович зазначив, що розмови про надання Україні Tomahawk можуть бути певним продуманим ІПСО, спрямованим проти Росії.

Це гарна історія, адже Росією "рве". Росія розуміє, що переступила певну "червону лінію" і їй невідомо, як вийти з цієї ситуації,

– сказав політолог.

На його думку, якщо Трамп вирішить все ж не передавати Україні саме ракети Tomahawk, то це може бути інша зброя, яка буде не менш ефективною, але легшою у застосуванні.

Що стосується візиту Зеленського до США, то під час цього є 2 варіанти, як вчинить американський лідер. Він може оголосити якесь важливе рішення, яке наближатиме мир в Україні через силу або спробує обговорити з українським президентом важливі питання, щоб після цього звернутись із фінальної пропозицією до Володимира Путіна.

Але я більше схиляюсь до того, що це буде координація зусиль, аби змусити Росію до завершення війни,

– припустив він.

Трамп може посилити економічний тиск проти країни-агресорки, однак для цього дуже важлива політична воля.

Чи може отримати Україна Tomahawk від США?