Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что пока довольно скептически настроен, что наше государство в ближайшее время получит это оружие. Все потому, что Украине не хватает технических средств для применения Tomahawk. Кроме того, придется потратить много времени, чтобы наши военные освоили это оружие.

Как Трамп может усилить Украину?

Игорь Рейтерович отметил, что разговоры о предоставлении Украине Tomahawk могут быть определенным продуманным ИПСО, направленным против России.

Это хорошая история, ведь Россией "рвет". Россия понимает, что переступила определенную "красную линию" и ей неизвестно, как выйти из этой ситуации,

– сказал политолог.

По его мнению, если Трамп решит все же не передавать Украине именно ракеты Tomahawk, то это может быть другое оружие, которое будет не менее эффективным, но легче в применении.

Что касается визита Зеленского в США, то во время этого есть 2 варианта, как поступит американский лидер. Он может объявить какое-то важное решение, которое будет приближать мир в Украине через силу или попытается обсудить с украинским президентом важные вопросы, чтобы после этого обратиться с финальным предложением к Владимиру Путину.

Но я больше склоняюсь к тому, что это будет координация усилий, чтобы заставить Россию к завершению войны,

– предположил он.

Трамп может усилить экономическое давление против страны-агрессора, однако для этого очень важна политическая воля.

Может ли получить Украина Tomahawk от США?