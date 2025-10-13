Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 12 октября. Американский лидер направлялся в Израиль.
Что сказал американский лидер?
Президент США заявил, что, вероятно, ему придется вести переговоры с Россией об отправке ракет Tomahawk в Украину.
По его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача дальнобойных ракет Украине – новый шаг к эскалации. В то же время американский лидер может пригрозить России, если Москва продолжит отказываться завершить войну.
Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно,
– отметил Трамп.
Он подчеркнул, что Путин выглядел бы прекрасно, если бы закончил войну в Украине. "И я думаю, что он собирается это сделать, посмотрим, – добавил президент США и заметил, – если он этого не сделает, это будет для него нехорошо".
Также Дональд Трамп сказал, что отдает Украине должное за то, что она так хорошо справляется. "Они очень хорошие бойцы", – говорит он.
Что в мире говорят о поставках "Томагавков" в Украину?
Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность поставки Украине ракет Tomahawk возможность поставки Украине ракет Tomahawk. "Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим", – говорит украинский политик о возможности поставки этого оружия Киеву.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос вызывает "особое беспокойство". По его мнению, ракеты Tomahawk могут иметь как ядерное, так и безъядерное исполнение, но не способны существенно изменить ситуацию на фронте.
К слову, в эфире 24 Канала полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что ракеты Tomahawk могут стать поворотным моментом в войне в Украине.
По его словам, это оружие может значительно расширить возможности Украины для атак вглубь России, что может изменить ход войны и заставить Путина сесть за стол переговоров.