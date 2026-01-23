Об этом глава государства заявил во время выступления на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает Интерфакс-Украина.
Что известно о договоренности Украины и США о ракетах для ПВО?
По словам Зеленского, разговор с Трампом длился около часа. Президент Украины отметил, что получил подтверждение о передаче Украине определенного количества ракет PAC-3, не раскрывая точных цифр.
Президент также отметил, что во время переговоров с Трампом обсуждались как глобальные вопросы, так и конкретные решения для Украины.
Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Во время войны может быть только такой подход,
– подчеркнул Зеленский.
Ранее президент заявлял, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина также договорилась о новом пакете помощи для усиления противовоздушной обороны.
Что известно о военной помощи от других стран?
Финляндия предоставляет Украине новую помощь – 31-й пакет оборонной помощи стоимостью около 98 миллионов евро. Общая стоимость оборонных материалов, предоставленных Финляндией Украине, составляет 3,1 миллиарда евро.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил о получении Украиной значительного пакета ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что за время полномасштабной войны страна получила различные комплексы ПВО, однако для их эффективной работы необходимы постоянные поставки боеприпасов.
Великобритания объявила о программе поставок Украине баллистических ракет дальностью 500 километров с боевой частью 200 килограммов. Целями этих ракет могут быть центры принятия решений, такие как Кремль, а предсерийные испытания могут начаться уже скоро.