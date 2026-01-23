Об этом глава государства заявил во время выступления на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает Интерфакс-Украина.

Что известно о договоренности Украины и США о ракетах для ПВО?

По словам Зеленского, разговор с Трампом длился около часа. Президент Украины отметил, что получил подтверждение о передаче Украине определенного количества ракет PAC-3, не раскрывая точных цифр.

Президент также отметил, что во время переговоров с Трампом обсуждались как глобальные вопросы, так и конкретные решения для Украины.

Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Во время войны может быть только такой подход,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее президент заявлял, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина также договорилась о новом пакете помощи для усиления противовоздушной обороны.

Что известно о военной помощи от других стран?