Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павелом, пишет 24 Канал.

Какую помощь передали Украине?

Общаясь с журналистами, президент заявил 16 января, что утром удалось получить "серьезный" пакет ракет к ПВО. До сих пор несколько систем ПВО в Украине были без необходимых ракет.

На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Ну как вы считаете, зачем нужен энергетический "Рамштайн"? Если я в каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки,

– заявил он.

Справочно. МИД Украины вместе с Минэнерго созывает "Энергетический Рамштайн". Во время встречи Андрей Сибига ожидает получить конкретную поддержку от партнеров для улучшения ситуации в украинской энергетике.

По словам Владимира Зеленского, в течение полномасштабной войны Украине передали много различных систем, однако для их использования нужны регулярные поставки ракет.

Поэтому речь идет не только о недостатке ракет к американским системам Patriot, но и о европейских системах ПВО, которые передали союзники, и которые должны защищать украинскую энергетику от атак.

Украина нуждается в усилении ПВО