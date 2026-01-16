Зачем Украине больше вооружения?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Смотрите также Можно покупать оружие, но есть нюанс: как Украина будет тратить новую помощь от ЕС

Глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рассказал о серьезных вызовах, которые наносят российские атаки украинцам во время морозной зимы. В частности, Зеленский привел в пример последние удары России по энергетическому объекту в Харькове.

Сотни тысяч людей остались без света и тепла,

– отметил президент в разговоре.

Поэтому Зеленский отметил необходимость укрепить возможности ПВО для защиты украинских городов, в частности, благодаря закупкам вооружения через программу PURL. Украина надеется, что союзники увеличат свои взносы в эту инициативу.

Владимир Зеленский Президент Украины Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится.

Также Зеленский и Рютте подробно обсудили дипломатическую работу Украины для достижения мира с партнерами в США и Европе, следующие шаги в этом направлении.

Мы уже достигли значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темпа. Украина никогда не была и не будет преградой для достижения мира,

– подчеркнул Зеленский.

Сколько уже стран присоединились к PURL?

В конце 2025 года к программе PURL присоединилась Хорватия. Правительство страны решило выделить около 14 миллионов евро на оружие для Украины по этой инициативе.

Комментируя это решение Загреба, Зеленский заявил, что с момента запуска этого механизма в июле прошлого года к программе присоединились уже 24 страны:

Нидерланды;

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Германия;

Канада;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Исландия;

Финляндия;

Бельгия;

Испания;

Люксембург;

Португалия;

Словения;

Польша;

Австралия;

Греция;

Новая Зеландия;

Северная Македония;

Черногория;

Румыния и Хорватия.

Благодаря этой поддержке удалось сформировать восемь пакетов необходимого вооружения для Украины. Взносы союзников в программу на декабрь 2025-го составляли 4,3 миллиарда долларов.

Важно! По словам Зеленского, программа PURL прежде всего позволяет усиливать противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ракетами системы Patriot.

Что еще известно о программе PURL?