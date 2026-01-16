Зачем Украине больше вооружения?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рассказал о серьезных вызовах, которые наносят российские атаки украинцам во время морозной зимы. В частности, Зеленский привел в пример последние удары России по энергетическому объекту в Харькове.

Сотни тысяч людей остались без света и тепла,
– отметил президент в разговоре.

Поэтому Зеленский отметил необходимость укрепить возможности ПВО для защиты украинских городов, в частности, благодаря закупкам вооружения через программу PURL. Украина надеется, что союзники увеличат свои взносы в эту инициативу.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится.

Также Зеленский и Рютте подробно обсудили дипломатическую работу Украины для достижения мира с партнерами в США и Европе, следующие шаги в этом направлении.

Мы уже достигли значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темпа. Украина никогда не была и не будет преградой для достижения мира,
– подчеркнул Зеленский.

Сколько уже стран присоединились к PURL?

В конце 2025 года к программе PURL присоединилась Хорватия. Правительство страны решило выделить около 14 миллионов евро на оружие для Украины по этой инициативе.

Комментируя это решение Загреба, Зеленский заявил, что с момента запуска этого механизма в июле прошлого года к программе присоединились уже 24 страны:

  • Нидерланды;
  • Дания;
  • Норвегия;
  • Швеция;
  • Германия;
  • Канада;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Исландия;
  • Финляндия;
  • Бельгия;
  • Испания;
  • Люксембург;
  • Португалия;
  • Словения;
  • Польша;
  • Австралия;
  • Греция;
  • Новая Зеландия;
  • Северная Македония;
  • Черногория;
  • Румыния и Хорватия.

Благодаря этой поддержке удалось сформировать восемь пакетов необходимого вооружения для Украины. Взносы союзников в программу на декабрь 2025-го составляли 4,3 миллиарда долларов.

Важно! По словам Зеленского, программа PURL прежде всего позволяет усиливать противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ракетами системы Patriot.

Что еще известно о программе PURL?

  • Летом прошлого года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия для Украины за счет европейских стран. Но к ней уже присоединились также Австралия и Новая Зеландия.

  • Благодаря программе Киев может получать современные системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы. Денис Шмыгаль отметил, что программа PURL имеет особое значение для усиления обороны страны в воздушном пространстве. На сегодня программа обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и примерно 90% боеприпасов для других систем ПВО.

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что ожидает увеличения взносов по PURL до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.