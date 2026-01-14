Как Украина сможет использовать помощь?

Детали стали известны в среду, 14 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также Помощь США, которую надо покупать, и шантаж Трампа: на что надеяться Украине в 2026 году

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благодаря военной поддержке Украина способна уверенно противостоять России и параллельно углублять интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Итак, кредит для Киева предлагают разделить на две части:

30 миллиардов – на бюджетную поддержку,

– на бюджетную поддержку, 60 миллиардов – на военную.

Напомним, некоторое время европейские лидеры спорили о возможностях использования средств на вооружение. Франция возглавила попытки предотвратить попадание денег в США на фоне роста разногласий в НАТО, тогда как другие страны (в частности Германия и Нидерланды) переживали, что инициатива "покупай европейское" ограничит способность Украины защищаться, писало Politico.

Однако найти компромисс все же удалось.

Средства будут использованы для закупки оборудования прежде всего в Украине, ЕС и странах ЕЭП/ЕАСТ (зона, где действуют правила единого рынка ЕС – 24 Канал),

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

В то же время если нужные закупки невозможно осуществить в этом регионе или в определенные сроки, в отдельных случаях допускается приобретение оборудования в другом месте.

Европейская преференция будет действовать по "принципу каскада": приоритет – закупки прежде всего в Европе, но если это невозможно – тогда за рубежом. "Мы параллельно должны усиливать нашу оборонно-промышленную базу, и это важно не только для Украины, но и для нашей собственной безопасности", – добавила чиновница.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что около 60 миллиардов евро, предусмотренных на поддержку оборонных усилий Украины, помогут обеспечить ее необходимым для защиты оборудованием и одновременно дадут "очень значительный" импульс европейской и украинской оборонной промышленности, которая быстро развивается.

В то же время другие 30 миллиардов евро понадобятся, чтобы продвигать реформы и модернизировать страну, в частности для членства в ЕС.

Что еще стоит знать о займе?