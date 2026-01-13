Почему в ЕС спорят о помощи?

Речь идет о возможности Киева приобрести американское оружие за европейский кредит в 90 миллиардов евро. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Помощь США, которую надо покупать, и шантаж Трампа: на что надеяться Украине в 2026 году

Согласно документам, с которыми ознакомилось СМИ, большинство европейских стран вместе с Берлином и Гаагой считают, что Украина должна иметь больше свободы в использовании европейской помощи для финансирования своей обороны.

В то же время Париж возглавляет попытки предотвратить поступление денег в США на фоне роста разногласий в НАТО.

Эммануэль Макрон стремится предоставить военным компаниям ЕС преференции, чтобы укрепить оборонную промышленность блока – даже если это означает, что Украина не сможет сразу приобрести все необходимое для сдерживания российских войск.

Эти споры достигли апогея после многолетних дебатов о целесообразности включения Вашингтона в программы закупок оборонной продукции ЕС. Разногласия только усилились после угроз администрации Дональда Трампа захватить Гренландию.

Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенного третьими странами, в частности американских систем ПВО и перехватчиков, боеприпасов и запасных частей для F-16, а также средств глубокого удара,

– аргументировали позицию Нидерланды в письме к другим странам ЕС.

Поэтому государство предлагает выделить из общей суммы помощи 15 миллиардов евро на оружие, которое не производит Европа.

Однако некоторые критики отрицают, что французская инициатива "покупай европейское" свяжет руки Киеву и ограничит его способность защищаться от России. Сейчас только Греция и Кипр поддерживают попытки ввести ограничения.

Интересно! Словакия утвердила свою позицию относительно отказа от участия в инициативе и любой другой военной поддержке Украины, поскольку это якобы будет ускорять завершение войны, пишет Aktuality.

Что еще известно о 90 миллиардах евро?