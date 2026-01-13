Чому в ЄС сперечаються щодо допомоги?

Йдеться про можливість Києва придбати американську зброю за європейський кредит у 90 мільярдів євро. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Відповідно до документів, з якими ознайомилося ЗМІ, більшість європейських країн разом із Берліном і Гаагою вважають, що Україна має мати більше свободи у використанні європейської допомоги для фінансування своєї оборони.

Водночас Париж очолює спроби запобігти надходженню грошей до США на тлі зростання розбіжностей у НАТО.

Еммануель Макрон прагне надати військовим компаніям ЄС преференції, щоб зміцнити оборонну промисловість блоку – навіть якщо це означає, що Україна не зможе одразу придбати все необхідне для стримування російських військ.

Ці суперечки досягли апогею після багаторічних дебатів щодо доцільності включення Вашингтона до програм закупівель оборонної продукції ЄС. Розбіжності лише посилилися після погроз адміністрації Дональда Трампа захопити Гренландію.

Україна також терміново потребує обладнання, виробленого третіми країнами, зокрема американських систем ППО та перехоплювачів, боєприпасів і запасних частин для F-16, а також засобів глибокого удару,

– аргументували позицію Нідерланди в листі до інших країн ЄС.

Тож держава пропонує виділити із загальної суми допомоги 15 мільярдів євро на зброю, яку не виготовляє Європа.

Однак деякі критики заперечують, що французька ініціатива "купуй європейське" зв'яже руки Києву та обмежить його здатність захищатися від Росії. Наразі лише Греція та Кіпр підтримують спроби ввести обмеження.

Цікаво! Словаччина затвердила свою позицію щодо відмови від участі в ініціативі та будь-якій іншій військовій підтримці України, оскільки це нібито прискорюватиме завершення війни, пише Aktuality.

Що ще відомо про 90 мільярдів євро?