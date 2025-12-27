В конце 2025 года украинско-американские отношения входят в новую фазу, когда публичными заявлениями все труднее объяснять реальное положение дел. Официально Вашингтон продолжает осторожную поддержку Украины, но за кулисами все больше решений принимаются через призму исключительно внутренних интересов США, подготовки к мидтермам и личного восприятия Дональда Трампа и его команды.

Военная помощь ограничивается, общие цифры поддержки завышаются, а любая дискуссия о войне в Украине сводится к подсчетам средств, которые американский избиратель платит за поддержку Киева.

В этом контексте Украина для США все чаще перестает быть отдельным стратегическим вопросом и становится элементом более широкой политической игры. Мирные переговоры, продажа или передача оружия и даже разведывательные данные рассматриваются уже не как части единой стратегии для поддержки украинского сопротивления, а как элементы политического давления со стороны американской администрации, направленного против Киева, ради достижения своих политических целей.

24 Канал совместно с Центром Днистрянского 18 декабря организовали онлайн-дискуссию с политическими и военными экспертами, которые обозначили рамочный прогноз отношений между Украиной и США на 2026 год в контексте военной и финансовой помощи. В течение дискуссии были проанализированы реальные поставки, имплементация соглашения по безопасности Украина – США и тренды, которые будут определять 2026 год. Впервые эти данные представили публично.

Приглашенными спикерами выступили:

Николай Белесков – главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик фонда "Вернись живым".

– главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик фонда "Вернись живым". Александр Краев – директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА.

– директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА. Дарья Чернявская – аналитик программы по безопасности Центра Днистрянского.

– аналитик программы по безопасности Центра Днистрянского. Модерировал онлайн-встречу – Дмитрий Шеренговский – руководитель программы безопасности Центра Днистрянского, проректор УКУ.

Новая эра американской поддержки: как помощь Украине стала элементом политического шантажа?

В течение последних почти четырех лет российско-украинской войны США остаются главным партнером Украины в обеспечении военной и финансовой устойчивости. Однако с возвращением Дональда Трампа к власти президент США и его администрация все чаще ставят под сомнение будущее этой поддержки, оказывают политическое давление на Украину, используя помощь со стороны Вашингтона, вплоть до откровенного шантажа.

Однако несмотря на всю нестабильность американской администрации 3 декабря 2025 года состоялась встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, которая выглядела очень обнадеживающе, по крайней мере на уровне формулировок. Россия в итоге названа "длительной угрозой", при этом отдельно выделено единство и решимость самого Альянса. На самом высоком уровне снова поднимали тему оборонных расходов, а именно курс государств-членов на 5% ВВП на оборонку до 2035 года.



Встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО в Брюсселе, 3 декабря 2025 года / Фото с сайта Альянса

Генсек НАТО Марк Рютте отдельно подчеркивал, что поддержка Украины засчитывается в эти расходы, а значит, фактически является частью коллективной обороны, а не просто жестом солидарности. Итоговая формула выглядит просто – инвестиция в оборону Украины равна инвестициям в собственную безопасность.

И действительно, на уровне политических заявлений эта логика выглядит целостной и позитивной. Однако, если сместить перспективу с политических трибун до уровня конкретных механизмов поставки оружия, общая картина становится гораздо менее триумфальной и значительно сложнее.

Ключевой инструмент для поставок оружия Украине в 2025 году – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), и этот механизм действительно работает. Это подтверждают как в самом НАТО, так и в Украине. По словам заместителя командующего инициативы НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU) Майка Келлера, уже после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямые донорские поставки вооружений, не произошло общего драматического падения этих поставок.

По программе PURL в 2025 году было доставлено в Украину около 220 тысяч тонн военных грузов. ВСУ продолжают успешно держать фронт, силы ПВО работают, а сама система не сломалась даже при ограничении прямого участия США.

Однако, как объясняет аналитик Николай Белесков, проблема не ограничивается чисто военной составляющей. По его мнению, из соглашения по безопасности со США исчезла не только хард-секьюрити, но и софт-секьюрити часть – то есть более широкий пакет обязательств, который должен был бы выходить за рамки поставок вооружений.

Белесков обращает внимание, что, если сравнивать американское соглашение с аналогичными договоренностями Украины с отдельными европейскими государствами, разница становится принципиальной. В случае с Германией речь идет не только о военной помощи, но и о макроэкономической поддержке. Соглашение же с американцами, по оценке эксперта, потеряло содержательное наполнение и сейчас функционирует преимущественно как политический фон, а не как действенный инструмент безопасности.

Сам Белесков формулирует это максимально прямо, задавая провокационный вопрос: "А вообще – соглашение по безопасности со США живое или мертвое?" И далее уточняет, что сегодня оно скорее существует на уровне символизма, чем практических параметров, и заключает, что "фактически же пациент скорее мертвый, чем живой".

Николай Белесков главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик БФ "Вернись живым" Считать стоит даже не с июня, а с конца апреля 2024 года – с момента принятия последнего supplemental в Конгрессе США. Именно по нему мы получили значительные объемы помощи через PDA, и пошли масштабные поставки. Первый пакет, кажется, был в конце апреля – примерно на миллиард долларов. В общем мы тогда получили довольно много, хотя и не все. Где-то 3 – 4 миллиарда долларов по PDA мы, к сожалению, не успели получить. Это те средства, которые администрация Трампа могла бы использовать, но не использовала, что тоже демонстрирует нюансы ее политики.

В то же время программа PURL позволила аккумулировать около 5 миллиардов долларов от европейских государств. Чисто формально – это уже большой успех.

Фактически же, по оценкам Николая Белескова, Украине нужно 3 – 4 миллиарда долларов в квартал, то есть не менее 12 – 16 миллиардов в год. При нынешних темпах финансирования PURL значительно отстает от этих показателей, и хотя пока это не критично, но именно здесь начинает проявляться главная уязвимость подобных программ – необходимость обеспечить Украину противовоздушной и противоракетной обороной.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / Фото с сайта Альянса

Контраст с официальной риторикой здесь особенно резкий, ведь пока в НАТО и ЕС говорят о долгосрочной стратегической поддержке, в реальности обеспечить полный объем необходимых средств – представляется невозможным. Украина остается критически зависимой от США в вопросах ПВО и ПРО, и речь идет не только о ракетах к системам Patriot, без которых невозможно перехватывать российские баллистические ракеты, но и о NASAMS, Frankensam и боеприпасах к ним.

Все эти системы завязаны на американских производителей, а в конце концов – на политическую волю администрации Дональда Трампа.

Европейцы эту зависимость от США полностью осознают, но компенсировать ее самостоятельно не могут. Поэтому и возникают такие механизмы, как PURL. Однако здесь, как отмечает Белесков, важно говорить откровенно.

Николай Белесков главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик БФ "Вернись живым" Европейцы покупают то оружие, которое фактически уже было произведено за средства, одобренные администрацией Байдена в 2022–2024 годах. В июле 2025 года Пентагон принял решение остановить передачу всех поставок в рамках Ukraine Security Assistance Initiative, то есть всего того, что производилось не со складов, как в PDA. Фактически это позволяет Дональду Трампу дважды получить выгоду: первый раз за это заплатил Конгресс США и американские налогоплательщики, а второй раз – европейцы.

В итоге, американский ВПК получает двойную прибыль, а президент Трамп может убедительно говорить своему избирателю, что США "ничего не тратят, а даже зарабатывают". Для внутренней политики накануне выборов это чрезвычайно сильный аргумент.

В то же время поле боя за эти полтора года существенно изменилось. Украина уже не так зависит от США, как в 2022 – 2023 годах, потому что война перестала быть прежде всего артиллерийской. Беспилотники, включая перехватчики "Шахедов", все больше закрывают те сегменты, где раньше нужны были классические ракеты. Артиллерийский дефицит частично снят европейскими инициативами, в частности чешской. Роль HIMARS и JDAM остается важной, но уже не является критической.

Но есть два исключения, которые ломают любой оптимизм. О системах ПВО и ПРО мы уже упомянули, второй же элемент – разведывательные данные от США. Именно такая, по факту нематериальная, компонента остается ключевым рычагом американского влияния на Украину и, соответственно, политического давления на руководство нашего государства.

На уровне заявлений в НАТО и ЕС демонстрируют решительность и долгосрочное планирование. Однако на уровне реальных возможностей поддержка Украины все больше сводится к обеспечению минимально достаточного уровня поддержки с критической зависимостью в отдельных сегментах. Переходный период Украина прошла лучше, чем ожидалось, однако главный тест и вопрос на будущее: сможет ли PURL благодаря Европе выйти на полную мощность?

Как в США готовятся к выборам и влияет ли поддержка Украины на американский электорат?

В дополнение один из ключевых сдвигов в подходе США к Украине связан не с войной как таковой, а с внутренней политикой Соединенных Штатов. Вашингтон во главе с администрацией Дональда Трампа направляется к промежуточным выборам или так называемым мидтермам, когда американцы будут избирать новый состав Палаты представителей Конгресса США, часть Сената и губернаторов на местах.

В конце концов, на фоне политической напряженности во внутренней американской политике Белый Дом пытается концентрировать внимание не на внешнеполитических достижениях, а исключительно на экономике.

Александр Краев директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА Мы перешли от ценностно ориентированного партнерства к экономически аргументированному партнерству. Многие американские аналитики говорят о том, что актуальным остается подход Jobs First. То есть любая помощь оценивается через призму того, насколько она создает рабочие места, улучшает экономику и насколько отношения с украинцами и европейцами играют на поле поддержки Дональда Трампа.

В этой логике поддержка Украины теоретически могла бы стать для администрации выгодным активом – прежде всего в промышленных штатах и республиканских округах, где сосредоточено американское оборонное производство. По словам Александра Краева, именно здесь украинский кейс способен закрывать большие пробелы в политике Дональда Трампа – от борьбы с безработицей до сдерживания инфляции.



Дональд Трамп во время предвыборного ралли в 2024 году / Фото Getty Images

Впрочем, на практике этот аргумент работает значительно хуже, ведь даже в предыдущих избирательных кампаниях рост занятости и производства редко напрямую связывали с помощью Украине. Вместо этого это подавалось исключительно как достижение администрации, без учета внешнеполитического контекста.



Украинский фактор, по словам Краева, становился скорее тактическим информационным инструментом, чем не частью широкого стратегического нарратива.

Ситуацию осложняет и то, что сам Дональд Трамп все меньше апеллирует к экономике в ответ на критику его политики на этом направлении. Вместо того чтобы аргументировать избирателям, почему безработица продолжает расти, а цены повышаются – что сам Трамп прямо называет выдумкой, – акцент делается на популистских темах: миграции, депортациях, внешних угрозах наркотрафика из Венесуэлы и тому подобном. Поэтому, Украина появляется во внутренней американской дискуссии вокруг экономики не в контексте возможностей для улучшения ситуации, а как очередной раздражитель для электората.

Параллельно с этим мидтермы обостряют внутрипартийную борьбу в США, и не только среди республиканцев. Внутри Республиканской партии все четче вырисовывается разделение между консервативным крылом и MAGA-лагерями, тогда как в Демократической партии сосуществуют взаимоисключающие идеологические линии – от умеренных центристов до откровенных социалистов. В таких условиях внешняя политика почти неизбежно отходит на второй план.

Есть старая аксиома: внешней политикой выборы не выигрывают, особенно местные. Когда ключевой вопрос для вас – цена на яйца, – отмечает Краев.

В то же время это непосредственно влияет и на механизм принятия решений в Конгрессе США. По словам эксперта, даже имеющиеся проекты будущей помощи для Украины оставляют в подвешенном состоянии, ведь политики ждут сигнала из Белого дома, что еще пару лет назад было бы сложно представить с точки зрения самой американской системы сдержек и противовесов.

В этом контексте мидтермы скорее уменьшают пространство для новых решений по Украине, чем открывают возможности. Текущее финансирование в рамках оборонного бюджета США в 800 миллионов долларов для Украины – это скорее минимально доступный базис, чем создание дополнительного пространства для стратегического расширения этой поддержки. И именно поэтому, по оценке экспертов, окно возможностей для Киева сужается вместе с обострением внутренней политической борьбы в США.

Коррупция в Украине и 350 миллиардов помощи: как администрация Трампа манипулирует цифрами?

Но пока будущее экономической и вооруженной поддержки Украины остается окутано туманом неопределенности, одним из самых стойких элементов американской внутренней дискуссии вокруг темы Украины остается манипуляция цифрами уже предоставленной американцами помощи.

В публичной риторике – прежде всего в лагере скептиков во главе с самим Дональдом Трампом – фигурируют суммы вроде 300 – 350 миллиардов долларов, которые якобы были потрачены на поддержку Киева. Проблема в том, что эти цифры не имеют под собой фактической основы, зато имеют глубокие политические последствия.



Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генсамблеи ООН / Фото Getty Images

По оценкам аналитика Центра Днистрянского Дарьи Чернявской и по официальным данным Кильского института мировой экономики, фактически предоставленная помощь США Украине с 24 февраля 2022 года составляет около 140-150 миллиардов долларов.

Из них примерно 70 миллиардов – это военная поддержка.

Еще около 50 миллиардов – финансовая, гуманитарная помощь, поддержка энергетики, разминирование и другие невоенные направления.

Если добавить около 20 миллиардов долларов замороженных российских активов в рамках программы ERA, одобренной G7, общая сумма все равно не приближается к озвучиваемым Трампом 300+ миллиардов долларов.

Дарья Чернявская аналитик программы по безопасности Центра Днистрянского С 20 января 2025 года администрация Трампа приостановила финансирование программ по разминированию, фактически остановила контракты USAID на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и не осуществила ни одного нового взноса в поддержку государственного бюджета Украины – ни в форме грантов, ни в форме кредитов.

Важно и то, что администрация Дональда Трампа не объявляла новых масштабных пакетов бесплатной военной помощи Украине. При этом завышенные цифры в этом контексте выполняют четкую функцию – создают у избирателя ощущение чрезмерных расходов со стороны предыдущей администрации Джо Байдена, а это уже легко конвертируется в общественное недовольство накануне выборов.

Дополнительным полем для манипуляций стала тема украинской коррупции. Как отмечает Александр Краев, реакция Белого дома на последние коррупционные скандалы в Украине была сдержанной, а их влияние в США оказалось неоднородным.

Для тех, кто и так был скептическим или антиукраинским, это стало дополнительными патронами для аргументации: мол, посмотрите, сколько там коррупции, – отмечает Александр Краев.

В то же время на сторонников поддержки Украины эти же кейсы повлияли противоположным образом. Краев приводит показательный пример реакции Майкла Макфола – бывшего посла США в России, который в последние годы выступает исключительно с проукраинских позиций и принимал прямое участие в разработке санкций против Москвы.

Он написал очень простую вещь: "Я мечтаю о дне, когда в Америке наши институты так же будут бороться с коррупцией и так же будут работать", – говорит Александр Краев.

Это иллюстрирует неоднозначность всей ситуации. Конечно, громкие коррупционные скандалы во время войны в одном из самых чувствительных секторов – энергетике лишь подчеркивают наличие проблем и дают аргументы критикам Украины. С другой – сам факт обнародования этих материалов, расследований и реакции украинских властных кругов демонстрирует, что государство не игнорирует эти проблемы.

Если бы мы этого не показывали, было бы еще больше оснований говорить, что мы с коррупцией вообще ничего не делаем. В американском контексте это работает абсолютно так же. Поэтому какого-то радикального негативного влияния я здесь не вижу, – заключает Краев.

Более того, по словам эксперта, именно эти кейсы все активнее используют украинские лоббисты в Вашингтоне как положительный аргумент, определенное доказательство того, что государственная система работает даже под давлением войны.

В сочетании с тактикой предлагать американцам сотрудничество, в частности в военной сфере, вместо вымаливания помощи – позволяет сбить определенный слой токсичности с этих ключевых тем и надеяться на дальнейшее углубление отношений с любой американской администрацией, независимо от имени и политической ориентации главы Белого дома.