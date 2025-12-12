В Украине до сих пор идут споры: кто-то считает, что США и при Трампе "спасают" нас дорогим оружием, а кто-то, что Вашингтон просто зарабатывает на войне и нарушает собственные обещания. Реальность значительно сложнее и зависит уже не только от Белого дома, но и от производства, логистики и новой американской стратегии.

Центр Днестровского и 24 Канал приглашают на большую онлайн-дискуссию о настоящем состоянии американской поддержки. В течение были проанализированы реальные поставки, имплементацию соглашения по безопасности Украина – США и тренды, которые будут определять 2026 год. Впервые эти данные представляем публично.

К теме Тонны оружия, ПВО и миллиарды долларов: что и сколько Украина получила от США в войне против России

Онлайн-дискуссия о помощи от США

18 декабря в 16:00 состоится онлайн-дискуссия "Помощь, которую нужно покупать: что мы получаем от США и чего ждать дальше"



Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить важнейший разговор об американской помощи этого года:

Спикеры:

Николай Белесков – главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик "Вернись живым".

– главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик "Вернись живым". Александр Краев – директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА.

– директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА. Дарья Чернявская – аналитик программы по безопасности Центра Днестровского.

– аналитик программы по безопасности Центра Днестровского. Модерирует – Дмитрий Шеренговский – руководитель программы безопасности Центра Днистрянского, проректор УКУ.



О чем будем говорить:

Что США реально передали после подписания соглашения по безопасности и какие пакеты стали критическими для фронта

Как изменилась помощь от Байдена до Трампа: цифры и тренды

Способна ли Европа заменить американские системы – реальные сроки и узкие места европейского ВПК

Что означает администрация Трампа для модели поставок вооружений: новые риски и неожиданные возможности

Как Украине адаптироваться к новой архитектуре западной поддержки в 2026 – 2027 годах

Количество мест ограничено. Участие подтверждается после регистрации. Ссылка на Zoom и детали поступят на почту за день до события.