В Україні досі точаться суперечки: хтось вважає, що США й при Трампі "рятують" нас дорогою зброєю, а хтось, що Вашингтон просто заробляє на війні та порушує власні обіцянки. Реальність значно складніша і залежить вже не лише від Білого дому, а й від виробництва, логістики та нової американської стратегії.

Центр Дністрянського та 24 Канал запрошують на велику онлайн-дискусію про справжній стан американської підтримки. Протягом були проаналізовані реальні поставки, імплементацію безпекової угоди Україна – США та тренди, які визначатимуть 2026 рік. Вперше ці дані презентуємо публічно.

Онлайн-дискусія про допомогу від США

18 грудня о 16:00 відбудеться онлайн-дискусія "Допомога, яку потрібно купувати: що ми отримуємо від США і чого чекати далі"



Реєструйтесь просто зараз, щоб не пропустити найважливішу розмову про американську допомогу цього року: https://forms.gle/i9pT9upeZuYJscLA9

Спікери:

Микола Бєлєсков – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик "Повернись живим".

– головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик "Повернись живим". Олександр Краєв – директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач НаУКМА.

– директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач НаУКМА. Дарія Чернявська – аналітикиня Безпекової програми Центру Дністрянського.

– аналітикиня Безпекової програми Центру Дністрянського. Модерує – Дмитро Шеренговський – керівник Безпекової програми Центру Дністрянського, проректор УКУ.



Про що говоритимемо:

Що США реально передали після підписання безпекової угоди і які пакети стали критичними для фронту

Як змінилася допомога від Байдена до Трампа: цифри та тренди

Чи здатна Європа замінити американські системи – реальні терміни та вузькі місця європейського ВПК

Що означає адміністрація Трампа для моделі постачання озброєнь: нові ризики та несподівані можливості

Як Україні адаптуватися до нової архітектури західної підтримки у 2026 – 2027 роках

Кількість місць обмежена. Участь підтверджується після реєстрації. Лінк на Zoom та деталі надійдуть на пошту за день до події.