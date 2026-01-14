Як Україна зможе використати допомогу?

Деталі стали відомі в середу, 14 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Радіо Свобода.

Дивіться також Допомога США, яку треба купувати, і шантаж Трампа: на що сподіватися Україні у 2026 році

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що завдяки військовій підтримці Україна здатна впевнено протистояти Росії та паралельно поглиблювати інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу. Отже, кредит для Києва пропонують розділити на дві частини:

30 мільярдів – на бюджетну підтримку,

– на бюджетну підтримку, 60 мільярдів – на військову.

Нагадаємо, певний час європейські лідери сперечалися щодо можливостей використання коштів на озброєння. Франція очолила спроби запобігти потраплянню грошей до США на тлі зростання розбіжностей у НАТО, тоді як інші країни (зокрема Німеччина та Нідерланди) переймалися, що ініціатива "купуй європейське" обмежить здатність України захищатися, писало Politico.

Однак знайти компроміс усе ж вдалося.

Кошти будуть використані для закупівлі обладнання насамперед в Україні, ЄС та країнах ЄЕП/ЄАВТ (зона, де діють правила єдиного ринку ЄС – 24 Канал),

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас якщо потрібні закупівлі неможливо здійснити в цьому регіоні або у визначені строки, в окремих випадках допускається придбання обладнання в іншому місці.

Європейська преференція діятиме за "принципом каскаду": пріоритет – закупівлі насамперед у Європі, але якщо це неможливо – тоді за кордоном. "Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки", – додала посадовиця.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що близько 60 мільярдів євро, передбачених на підтримку оборонних зусиль України, допоможуть забезпечити її необхідним для захисту обладнанням і водночас дадуть "дуже значний" імпульс європейській та українській оборонній промисловості, яка швидко розвивається.

Натомість інші 30 мільярдів євро знадобляться, щоб просувати реформи й модернізувати країну, зокрема задля членства у ЄС.

Що ще варто знати про позику?