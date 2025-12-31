Какую помощь выделит Хорватия?

Хорватия выделит около 14 миллионов евро на оружие для Украины по этой программе, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства.

Хорватские власти решили перераспределить средства в государственном бюджете на 2025 год. В итоге финансирование крупных программ закупок для оборонной сферы составят 235,7 миллиона гривен.

Эти средства Хорватия хочет потратить на оплату авансов за приобретение современной военной техники:. В списке:

колесные самоходные гаубицы CAESAR Mk2;

сопутствующие системы и оборудование к ним;

основные боевые танки

Leopard 2A8;

и тренажеры для военных.

Средства также выделяются на долгосрочную логистическую поддержку с расширенной гарантией.

В то же время правительство согласовало отдельно выделить около 14 миллионов евро Министерству иностранных и европейских дел.

Заметьте! Именно эти средства МИД направит на вклад Хорватии в программу PURL, по которой украинская армия получает самое необходимое вооружение из США.

Сколько уже стран присоединились к PURL?

На решение правительства Хорватии отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив страну за поддержку.

Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявления первых взносов в программу. Это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту,

– заявил Зеленский.

По его словам, программа PURL прежде всего позволяет усиливать противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ракетами системы Patriot.

Глава государства добавил, что с момента запуска инициативы в июле пока к ней присоединились уже 24 страны. Среди них:

Нидерланды;

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Германия;

Канада;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Исландия;

Финляндия;

Бельгия;

Испания;

Люксембург;

Португалия;

Словения;

Польша;

Австралия;

Греция;

Новая Зеландия;

Северная Македония;

Черногория;

Румыния и Хорватия.

Благодаря поддержке всех этих стран удалось сформировать уже восемь пакетов помощи для Украины. Наполнение еще двух сейчас продолжается.

Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы,

– подчеркнул президент.

Важно! Сейчас взносы союзников Украины в программу в целом составляют 4,3 миллиарда долларов. Из них только в декабре – почти 1,5 миллиарда долларов, добавил Зеленский.

Какие взносы стран в PURL?