Авиационный эксперт Константин Криволап, анализируя в эфире 24 Канала беспилотную атаку по Санкт-Петербургу, высказал предположение, что Украина применила дальнобойные беспилотники самолетного типа FP-1.
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Атака дронов на Санкт-Петербург: почему ПВО не справилась?
Российские системы ПВО, как отметил авиаэксперт, перехватывать дроны FP-1 не способны. В этих беспилотниках улучшена система наведения и ориентации. Это позволяет разработать более удачную тактику для поражения.
"Если посмотреть на прошлую атаку (3 июня) по нефтетерминалу, то видно, что наш беспилотник зашел, прицелился, развернулся и только потом ударил. Это указывает на то, что либо там предусмотрена надежная связь, что позволяет оператору, который управляет, наносить поражения, или там есть система распознавания, машинное наведение на цель. Все это в автоматическом режиме. Это совсем другой уровень точности", – подчеркнул Криволап.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Полное интервью Криволапа: смотрите в видео
Авиаэксперт обратил внимание на то, что на кадрах, которые снимали очевидцы во время первой атаки по нефтетерминалу в Санкт-Петербурге, росгвардеец из автомата пытался сбить украинский дрон, однако безрезультатно. Предусмотреть много "Панцирей", чтобы перехватывать БпЛА на низких высотах, как объяснил Криволап, фактически невозможно.
У них нет такого количества дронов-перехватчиков, чтобы эффективно противодействовать украинским беспилотникам. Если мы сейчас сбиваем до 95% БпЛА, которые направляет по Украине Путин, то россияне тоже сбивают большое количество наших дронов. Однако мы каждый раз находим средства, которые позволяют пройти российскую ПВО,
– констатировал Криволап.
Детали об атаке по Санкт-Петербургу 6 июня
- В СБУ сообщили, что после удара по складам 15-го арсенала российского ВМФ там произошел пожар и вторичная детонация, поскольку там хранились ракеты и боеприпасы. Местные сообщили о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
- По второму объекту, также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского завода. Эти военные объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки России в Балтийском море.
- От границы Украины до военно-морской базы "Кронштадт", которая была поражена, ориентировочно 1000 километров. Она является стратегическим элементом военной машины России. Там базируются военные корабли, подводные лодки, предусмотрены учебные центры и доки для ремонта судов и судостроительные мощности.
В минобороны России отчитались, что в течение прошлой ночи украинские дроны наведались в 14 областей. Наибольшее количество прилетело в Санкт-Петербург. Российские медиа сообщили о 200 БпЛА.