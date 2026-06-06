Об этом сообщили в Минобороны России.

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Что известно об атаке БпЛА по России?

В ночь на 6 июня в ряде областей России была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Дроны зафиксировали сначала в Сочи и Волгоградской области.

Последствия атаки БпЛА по России / Скриншоты

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО в регионе якобы уничтожили 6 БпЛА, а никаких последствий и попаданий зафиксировано не было.

У Москве ночью также было неспокойно. Мэр города Сергей Собянин рассказал о якобы сбивании беспилотников в области. По его словам, на места "сразу прибыли специалисты".

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что ночью силы ПВО также якобы сбили несколько дронов в Милеровском районе, а информация о последствиях и разрушениях отсутствует.

Губернатор Тульской области сообщил о сбитии якобы 29 беспилотников. По его словам, в результате "отражения атаки" были повреждены хозяйственные постройки и остекление в некоторых домах.

У Смоленске БпЛА влетел в строительный кран. Местные жители сообщили, что мощный взрыв прогремел около 5 утра. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что город атаковали около 42 дронов.

Последствия атаки БпЛА в Смоленске / Фото "ASTRA"

На территории временно оккупированного Крыму ночью также слышали взрывы. Было сообщение о работе ПВО и якобы сбитии 2 БПЛА. Также больше всего дронов летело в Санкт-Петербург. Российские СМИ сообщили, что город атаковали более 200 беспилотников.

Последние новости об атаках БпЛА на Россию

Ночь на 30 мая выдалась неспокойной для россиян неспокойной для россиян. В Таганроге, а также в Рязанской, Тульской, Воронежской, Ульяновской областях страны-агрессора "гостили" более сотни беспилотников.

Минобороны России заявило, что в ночное время силы ПВО якобы сбили и перехватили 127 украинских беспилотников самолетного типа. По их данным, дроны уничтожали с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая над рядом регионов.

В результате атаки БпЛА на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания, а также подтверждались атаки и в Рязанской области, где работали силы ПВО.