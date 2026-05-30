Вражеское Минобороны традиционно отчиталось об "успешном" отражении украинского удара БпЛА. Однако без попаданий таки не обошлось.

Что известно об атаке на Россию 30 мая?

Минобороны России заявило, что в ночное время силы ПВО якобы сбили и перехватили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

По их данным, дроны уничтожали с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая над рядом регионов России, в частности Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

В Тульской области сообщили об уничтожении шести беспилотников ночью силами ПВО. В то же время в Ростовской области фиксировали последствия атаки.

По словам местных властей, в Таганроге пострадали гражданские: два человека получили ранения после попадания дрона в частный дом.

Также обломки БпЛА вызвали пожары и разрушения в нескольких районах области – в частности, возгорание газовой трубы в жилом доме, повреждения крыши и окон.

Кроме того, на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания.

Важно! Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил, что СБС уничтожили ОТРК "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме. Речь идет также о поражении танкера теневого флота и нефтебазы.

В Неклиновском районе зафиксировано повреждение жилых домов, однако без жертв.

В Воронежской области сообщали о сбитии 13 дронов. Там в результате падения обломков возникли пожары в гараже и повреждения нескольких домов и хозяйственных построек.

В Ульяновской области заявили об уничтожении двух беспилотников, обломки которых упали в разных районах, но обошлось без пострадавших. Также подтверждались атаки и в Рязанской области, где работали силы ПВО.

Отметим, что развязанная россиянами война все сильнее ощущается даже в самых отдаленных районах страны-агрессора. Так, накануне, впервые с начала полномасштабного вторжения объявили воздушную тревогу на всей территории Урала. Сигналы сирен прозвучали в регионах, расположенных более чем за 2 тысячи километров от Украины.