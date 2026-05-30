Вороже Міноборони традиційно відзвітувало про "успішне" відбиття українського удару БпЛА. Проте без влучань таки не обійшлося.

Що відомо про атаку на Росію 30 травня?

Міноборони Росії заявило, що в нічний час сили ППО нібито збили та перехопили 127 українських безпілотників літакового типу.

За їхніми даними, дрони знищували з 20:00 29 травня до 07:00 30 травня над низкою регіонів Росії, зокрема Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тульською, Ульяновською областями, Краснодарським краєм, Кримом, а також над акваторією Азовського моря.

У Тульській області повідомили про знищення шести безпілотників уночі силами ППО. Водночас у Ростовській області фіксували наслідки атаки.

За словами місцевої влади, у Таганрозі постраждали цивільні: двоє людей дістали поранення після влучання дрона в приватний будинок.

Також уламки БпЛА спричинили пожежі та руйнування в кількох районах області – зокрема, загоряння газової труби в житловому будинку, пошкодження даху та вікон.

Крім того, на території порту в Таганрозі сталося займання танкера, паливного резервуара та адміністративної будівлі.

Важливо! Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що СБС знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі. Йдеться також про ураження танкера тіньового флоту та нафтобази.

У Неклиновському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків, однак без жертв.

У Воронезькій області повідомляли про збиття 13 дронів. Там внаслідок падіння уламків виникли пожежі в гаражі та пошкодження кількох будинків і господарських споруд.

В Ульяновській області заявили про знищення двох безпілотників, уламки яких впали в різних районах, але обійшлося без постраждалих. Також підтверджувалися атаки й у Рязанській області, де працювали сили ППО.

Зазначимо, що розв'язана росіянами війна дедалі сильніше відчувається навіть у найвіддаленіших районах країни-агресорки. Так, напередодні, уперше від початку повномасштабного вторгнення оголосили повітряну тривогу на всій території Уралу. Сигнали сирен пролунали в регіонах, що розташовані більш ніж за 2 тисячі кілометрів від України.