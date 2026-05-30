Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Почти полторы тысячи оккупантов отправились в ад вместе с техникой: потери России на 30 мая

Какова ситуация на фронте?

По оценке аналитиков ISW, за прошедшие сутки 29 мая российские военные продолжили наступательные действия на ряде направлений, однако в большинстве из них не смогли достичь подтвержденного продвижения благодаря Силам обороны.

У Сумской области оккупанты продолжали наступательные операции на севере региона, однако подтверждения их продвижения нет.

оккупанты продолжали наступательные операции на севере региона, однако подтверждения их продвижения нет. У Харьковской области россияне проводили штурмовые действия на севере, а также в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой. Информации об их продвижении нет, в частности из-за контратак украинских военных.

россияне проводили штурмовые действия на севере, а также в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой. Информации об их продвижении нет, в частности из-за контратак украинских военных. У Донецкой области украинские силы улучшили свои позиции или удержали контроль на Славянском направлении и в районе Константиновки и Дружковки, несмотря на попытки россиян проводить инфильтрационные операции. В то же время оккупанты безуспешно атаковали в районах Доброполья, Покровска и Новопавловки.

украинские силы улучшили свои позиции или удержали контроль на Славянском направлении и в районе Константиновки и Дружковки, несмотря на попытки россиян проводить инфильтрационные операции. В то же время оккупанты безуспешно атаковали в районах Доброполья, Покровска и Новопавловки. У Запорожской области враг продолжал ограниченные наступательные действия, в частности, на Гуляйпольском направлении и на западе региона, однако продвижения не достиг, в некоторых районах украинские военные проводили активные контратаки.

враг продолжал ограниченные наступательные действия, в частности, на Гуляйпольском направлении и на западе региона, однако продвижения не достиг, в некоторых районах украинские военные проводили активные контратаки. У Херсонской области оккупанты проводили локальные атаки, однако подтвержденного продвижения противника нет.

Изменение ситуации на фронте / Карты ISW

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также указывают, что украинская разведка продолжает следить за возможной угрозой наступления российских военных действий с территории Беларуси. Впрочем, по мнению аналитиков, оккупанты вряд ли осуществят какие-либо наземные атаки оттуда в краткосрочной перспективе.

Кстати, издание Politico недавно сообщало о том, что в последние месяцы Украина перехватила инициативу в войне, и благодаря ударам средней дальности удается поражать цели далеко за линией фронта и блокировать логистику врага.