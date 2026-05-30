О новой партии уничтоженных захватчиков и сожженной технике рассказали в Генштабе ВСУ.
Какие потери врага?
По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:
- личного состава – около 1 262 500 (+1 430) человек;
- танков – 11 960 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 643 (+7);
- артиллерийских систем – 42 930 (+7);
- РСЗВ –1 813 (+5);
- средств ПВО – 1 398 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1781);
- наземных робототехнических комплексов – 1 500 (+4);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 100 713 (+483);
- специальной техники – 4 231 (+4);
- крылатых ракет – 4 693 (+6).
Потери врага на 30 мая / Генштаб
Как ситуацию оценивают в ISW?
Эффективное применение Украиной беспилотников средней дальности и дронов на передовой все больше усложняет России переброску военных и удержание позиций на фронте. Хотя Кремль традиционно делает ставку на численное преимущество в войне, украинские удары в значительной степени ослабляют это преимущество, нанося российским силам заметные потери.
В частности, буквально недавно Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей на территории России и временно оккупированных регионах, применив ракеты Storm Shadow.
Также на днях под ударом оказался Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
В то же время отсутствие весомых результатов на поле боя, большие человеческие потери и ухудшение ситуации в армии усиливают в российском обществе восприятие войны как неудачной, что все больше усложняет набор новых контрактников.