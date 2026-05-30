Про нову партію знищених загарбників і спаленої техніки розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 262 500 (+1 430) осіб;

танків – 11 960 (+2);

бойових броньованих машин – 24 643 (+7);

артилерійських систем – 42 930 (+7);

РСЗВ –1 813 (+5);

засобів ППО – 1 398 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1781);

наземних робототехнічних комплексів – 1 500 (+4);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 100 713 (+483);

спеціальної техніки – 4 231 (+4);

крилатих ракет – 4 693 (+6).



Втрати ворога на 30 травня / Генштаб

Як ситуацію оцінюють в ISW?

Ефективне застосування Україною безпілотників середньої дальності та дронів на передовій дедалі більше ускладнює Росії перекидання військових і утримання позицій на фронті. Хоча Кремль традиційно робить ставку на чисельну перевагу у війні, українські удари значною мірою послаблюють цю перевагу, завдаючи російським силам помітних втрат.

Зокрема, буквально нещодавно Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей на території Росії та тимчасово окупованих регіонах, застосувавши ракети Storm Shadow.

Також днями під ударом опинився Волгоградський нафтопереробний завод.

Водночас відсутність вагомих результатів на полі бою, великі людські втрати та погіршення ситуації в армії посилюють у російському суспільстві сприйняття війни як невдалої, що дедалі більше ускладнює набір нових контрактників.