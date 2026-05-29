Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки уражень?

Внаслідок удару на території Волгоградського НПЗ зафіксували пожежу. За словами військових, там було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти.

Після атаки завод зупинив виробничі процеси, масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Довідка. Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Лукойл" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб російської окупаційної армії.

Також Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3", що в Ярославській області Росії. На території станції зафіксували ураження цілі та пожежу.

Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 000 м3 та 20 000 м3. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта з Сибіру та півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Об'єкт також входить до структури російської державної компанії "Транснефть".

Окрім цього, було уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Бердянського Запорізької області.